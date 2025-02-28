Ünlü Golf Oyuncusu Beyhan Benardete Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ünlü Golf Oyuncusu Beyhan Benardete Son Yolculuğuna Uğurlandı

Beyhan Benardete, cenazesinde golf sopası ve topuyla anılarak defnedildi. 60 yaşındaydı.

28.02.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş kadını, ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncuya golf sopası ve golf topu ile veda

İSTANBUL - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş kadını ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, önceki gün evinde ölü bulundu. Benardete için bugün düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlanırken, tören sırasında tabutun yanına golf torbası ve golf sopası konulması dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan 60 yaşındaki Beyhan Benardete'ye önceki gün yakınları ulaşamayınca jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi. Evde hareketsiz halde bulunan Benardete'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Benardete'nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Cenazesi İstanbul'a getirildi

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından ünlü golf oyuncusunun cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Cenazesi İstanbul'a getirilen Benardete için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Bebek Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ünlü golf oyuncusunun ailesi, yakınları, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, İş adamı Ali Ağaoğlu, iş, sanat ve spor dünyasından isimlerin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Cenaze töreninde Benardete'nin tabunun yanına golf sopası, golf topu ve eldiveni konulması dikkat çekti.

Benardete'nin cenazesi Bebek Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

Beyhan Benardete, Magazin, Ünlüler, Bodrum, Genel, Yaşam, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Ünlü Golf Oyuncusu Beyhan Benardete Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:55 Bugün son gün Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak Bugün son gün! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:37 Ticaret savaşları yeniden alev aldı Trump’tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı Ticaret savaşları yeniden alev aldı! Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 16:46:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü Golf Oyuncusu Beyhan Benardete Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.