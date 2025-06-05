Vali'den Magandalara Uyarı - Son Dakika
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Vali'den Magandalara Uyarı

05.06.2025 14:02
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Şanlıurfa Valisi, düğünlerde silah sıkılmasına karşı gelin damatların tepki göstermesini istedi.

Magandalar için gelin ve damatlara çağrı

Magandalara gelin damatlı önlem

Şanlıurfa valisi magandalar konusunda gelin ve damatlara çağrı yaptı

"Gelin ve damadın da düğün sahipleri olarak, aileleri ile birlikte tepki göstermeleri, engel olmaları gerektiğini düşünüyoruz"

-Acılı baba gözyaşları içerisinde seslendi: "Ben yandım, ciğerim yanıyor, başkaları yanmasın. Bu silahı bırakalım"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, düğünlerde silah sıkılması nedeniyle yaşanan ölüm vakalarının önüne geçilmesi için en büyük görevin yeni evlenen gelin ve damada düştüğünü söyleyerek tepkilerini ortaya koymalarını isterken acılı baba ise "Ben yandım, ciğerim yanıyor, başkaları yanmasın. Bu silahı bırakalım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, hafta sonu Suruç ilçesinde yaşanan ve 6 yaşlındaki Sami Yusuf Kaya'nın hayatını kaybettiği yorgun mermi vakasıyla ilgili açıklama yaptı. Alınan önlemlerde vakalarda azalma olduğunu fakat buna rağmen insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, güvenlik güçlerinin yanı sıra yeni evlenen gelin ve damatlara da çağrıda bulunarak düğünlerde havaya ateş açılmasına tepki göstermelerini söyledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesindeki parkta bisiklet süren 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya, başına yorgun merminin isabet etmesi üzerine hayatını kaybetti. Bisikletten düşmeye bağlı kafa travması şüphesiyle Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun kafasını delip içeri giren bir yorgun mermi olduğu belirlendi. Doktorların ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Acılı baba konuştu

Suruç'ta taziyeleri kabul eden acılı baba Abdulkerim Kaya, "Ben yandım, ciğerim yanıyor, başkaları yanmasın. Bu silahı bırakalım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Vakalarda azalma oldu

Bu yılın ilk 5 ayında düğünlerde silah sıkılma oranlarında ciddi düşüş olduğunu söyleyen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Şanlıurfa'da eskiden kalan bir alışkanlık halen devam ediyor. Biz de bunu önlemeye ve insanlarımıza anlatarak sadece yasaklama kararları ve denetimle değil bilinçlendirme faaliyetlerimizle de silah atılması, meskun mahallerde silah kullanılması ve bunların açtığı olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Hakikaten şehrimizin algısını bir hayli aşağı çeken, olumsuz kanaatler oluşmasına sebep olan bu durumlar ilimizde giderek azalıyor. Bunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Tabii bu konuda valiliğimizin koordinasyonunda yapılan çalışmalar, özellikle eğitim kurumlarımızda, çocuklarımıza, gençlerimize ve tabii ki velilerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmalar, faaliyetler, güvenlik birimlerimizin denetimleri ve valiliğimiz tarafından bu konuda geçen yıl alınan bir genel emir idari yaptırım kararı getirmek suretiyle bu alandaki çalışmaları desteklemeye, güçlendirmeye çalıştık. Nitekim 2025 yılında silah atılması olaylarının nispeten azaldığını, şehir merkezi ve kırsalda bu tür olaylardaki can kayıplarının azaldığını da görüyoruz" dedi.

Vali Hasan Şıldak alınan tüm önlemlere rağmen 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını belirterek, "Ancak yine de 2025 yılının ilk 5 ayında maalesef bir çocuğumuzu kaybettik. Suruç ilçemizde yorgun mermi parkta oynayan küçük yaşta bir yavrumuzun vücuduna isabet etti ve maalesef hastanede hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yine bu ilk 5 ayda 8 vatandaşımızın da yararlandığını ifade etmek istiyorum. Buna mukabil emniyet ve jandarmamız 18 işlem yapmış. Yine 18 silah ele geçirmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan ihbar etmelerini istedi

Silahla ateş açanların ihbar edilmesini söyleyen Vali Şıldak, "Vatandaşlarımıza çağrımız şudur, özellikle kutlama amaçlı düğünlerde, törenlerde, bayramlarda, topluluk ortamlarında kesinlikle silah kullanmamaları gerekiyor. Bu hem ceza kanununda suç olarak tanımlanmıştır, hem de bir idari yaptırımla, valilik kararıyla yasaklanmıştır. Hem cezası vardır, kanuna göre suçtur ve hapis cezasını gerektirmektedir hem de idari para cezasına çaktırılmaktadır. Denetimlerimiz sürecek. Vatandaşlarımıza bu konuda özellikle ihbarda bulunmalarını, çevrelerinde duydukları her silah sesiyle ilgili 112'yi aramak suretiyle jandarmamıza ve polisimize bildirmelerini ve olaylara müdahale edilmesini talep etmelerini özellikle bize destek olarak algılayacağız. Bunu rica ediyoruz ve yine bu tür sorumsuzluk örneği davranışlar gösteren bütün Urfalılara da çağrıda bulunuyorum. Artık medeniyet, uygarlık, insana saygı gerektiren durumları kavrayalım. Maalesef insanlarımızın hayatını kaybetmesine kadar varan yorgun mermi olarak nitelendirdiğimiz bu tür olaylara sebep olmayalım" dedi.

Yeni evlenen çiftlere büyük görev düşüyor

En büyük işin yeni evlenen gelin ve damada düştüğünü belirten Vali Şıldak, "Bu kapsamda şunu da ifade etmek isterim. Bilhassa düğünlerde bunun artık gelenek olarak addedilmemesi, bir tür normal hareket olarak kabul edilmemesi, bilhassa evlenen çiftlerin, gelin ve damadın da düğün sahipleri olarak, aileleri ile birlikte tepki göstermeleri, engel olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Emniyetimiz ve jandarmamız bütün düğün sahiplerine bu yönde taahhütname alıyorlar ama bilhassa gençlerimizin, evlenecek gençlerimizin de bu tepkiyi ortaya koymasının anlamlı olacağını ve çağrının yerini bulacağını da düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, Genel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Genel Vali'den Magandalara Uyarı - Son Dakika

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