Vali Hatipoğlu Pancar Hasadına Katıldı

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Vali Hatipoğlu biçerin başına geçti, hasat yaptı

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kentte yapılan şeker pancarı hasadına katıldı. Vali Hatipoğlu, biçere binerek pancar hasadı da gerçekleştirdi.

Tarım şehri olan Elazığ'da hasat zamanı geldi. Çiftçiler ektiği ürünlerini hasadını almaya başladı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da yapılan pancar hasadına katıldı. Muratçık köyünde çiftçileri ziyaret eden Hatipoğlu, biçerin başına geçip hasadı kendisi yapmaya başladı. Elazığ Valiliği tarafından yapılan paylaşımda ise "Pancar hasadımız bereketli ve bol kazançlı olsun. Çiftçilerimize, emeklerinin karşılığını aldığı, hayırlı ve verimli bir tarım sezonu diliyorum. Muratçık köyünde gerçekleştirilen pancar hasadı etkinliğine katılarak değerli çiftçilerimizle bir araya geldik. Tarımsal faaliyetler üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik, üretim süreçleri hakkında istişarelerde bulunduk" denildi.