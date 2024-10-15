Yangın sonrası kaplumbağa kurtarıldı

Genel

Yangın sonrası yaşam mücadelesi veren kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde bir tesisin deposunda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında yaralanan bir kaplumbağa, itfaiye personeli tarafından kurtarıldı. Yaralı kaplumbağa daha sonra tedavi olmak üzere veterinere götürüldü.

Bugün saat 13.00 sıralarında Foça Ilıpınar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Aliağa ve Bağarası İtfaiye Grubu ekipleri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber yangını kontrol altına aldı. Yangında sadece otlar ve ağaçlar değil, aynı zamanda bölgedeki doğal yaşam da tehlikeye girdi. Yangın bölgesinden kurtarılan bir kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından su verilerek kurtarıldı.

Yaralı kaplumbağa, Foça Belediyesi'ne ait veteriner hekimliğine teslim edildi.