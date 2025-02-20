Yavuz Sultan Selim Köprüsü Beyaz Örtüyle Kaplandı

Beyaz örtüyle kaplanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresi böyle görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresi beyaza bürüdü. Havadan çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar oluştu.
İstanbul'da dün başlayan kar fırtınası, bugün de etkisini sürdürdü. Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresindeki kar manzarası, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde, köprünün her iki yakasında da karın etkisiyle beyaz örtüyle kaplanan bölgeler dikkat çekti. Görüntülerde, karın belirli aralıklarla ince ince yağdığı görülüyor.
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