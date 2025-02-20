Yaz Lastiğiyle Karda Macera

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Yazlık lastikle karda kalan aracı böyle kurtardılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlarıyla ilerleyemeyen gençlerden kimi otomobilin bagajına kimi ise kaputuna oturarak yol aldı.

İlginç görüntüler, Bursa'nın İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesine kayda alındı. Bin 200 rakımlı Boğazova bölgesinde kar yağışının yoğun olduğunu duyan gençler, yola koyuldu. Ancak yaz lastikleriyle yolda ilerleyemeyen otomobil sürücüsü, çareyi arkadaşlarının kimini bagaja kimini ise kaputa oturtturarak çözüm buldu.

Bayırı yaz lastikleriyle başarılı bir şekilde çıkmayı başaran sürücünün o anları ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.