Yazın Tercih Edilen Pahalı Bitkisel Ürünler - Son Dakika
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Yazın Tercih Edilen Pahalı Bitkisel Ürünler

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14.06.2025 13:05
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Yazın Tercih Edilen Pahalı Bitkisel Ürünler
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Yaz aylarında zayıflamak isteyenler, beyaz çaydan damla sakızına kadar bitkisel ürünlere ilgi gösteriyor.

Kilosu 10 bin lira olsa da rağbet büyük: Yazın gözdesi bitkisel ürünler

İşte formda kalmak isteyenlerin yazın en çok tercih ettiği ürünler

KOCAELİ - Yaz aylarında zayıflamak, enerji kazanmak ve sindirim sorunlarına doğal çözümler arayan vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor. Fiyatlar cep yaksa da beyaz çaydan damla sakızına, karahindiba kahvesinden çubuk tarçına pek çok ürün yoğun ilgi görüyor. Mide problemleri yaşayanların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan damla sakızının kilosu ise 10 bin liradan satılıyor.

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte hem fazla kilolardan kurtulmak hem de sıcak havalarda daha enerjik hissetmek isteyen vatandaşlar doğal ürünlere yönelmeye başladı. Özellikle zayıflamaya, sindirim sistemine ve bağışıklığı güçlendirmeye yönelik bitkisel ürünlere olan talep arttı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uzun yıllardır aktar olarak hizmet veren Melike Aydoğan, yaz aylarında beyaz çay, karahindiba kahvesi, ginseng, damla sakızı ve çubuk tarçın gibi ürünlerin yüksek fiyatlarına rağmen yoğun ilgi gördüğünü söylüyor.

"Beyaz çayın yağ yakıcı etkisi yeşil çaydan fazla"

Yaz aylarında en fazla talebin beyaz çaya olduğunu aktaran Aydoğan, "Beyaz çayın kilosu şu anda 2 bin 500 lira. Yağ yakıcı etkisi yeşil çaya göre daha fazla. Aynı zamanda tokluk hissi veriyor ve vücudun direncini artırıyor. Çok bilinmese de etkisi gerçekten daha yüksek" ifadelerini kullandı.

"Karahindiba kahvesi kabızlığa birebir"

Son dönemde Karahindiba kahvesine olan ilgiden de bahseden Aydoğan, "Karahindiba kahvesi hem tokluk hissi veriyor hem yağ yakıyor. Aynı zamanda kabızlık problemlerine çok iyi geliyor. )Yazın en çok satılan ürünler arasında yer alıyor. Enerji verici etkisiyle bilinen ginsenge de büyük talep var. Ginseng genelde balla birlikte tüketiliyor ve az miktarda alınıyor. Kilosu 5 bin lira. Gün içinde daha enerjik hissetmenize yardımcı oluyor ve vücudun vitamin seviyesini artırıyor. Gramla satıyoruz çünkü çok az miktarı bile etkili" dedi.

"Damla sakızının kilosu 10 bin lira, Mide sorunlarına iyi geliyor"

Mide problemleri yaşayanların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan damla sakızının fiyatı ise cep yakıyor. Aydoğan, "Damla sakızının kilosu 10 bin lira. Gastrit, reflü, mide yarası ve mide ekşimesine çok iyi geliyor. Dövülüp balla karıştırılarak tüketiliyor ya da doğrudan sakız gibi çiğnenebiliyor" diye konuştu.

"Tatlı krizlerine doğal çözüm: Çubuk tarçın"

Tatlı ihtiyacını bastırmak isteyenlerin çubuk tarçına yöneldiğini belirten Aydoğan, "Çubuk tarçını genelde şeker hastalarına veriyoruz. Şekeri dengeliyor, tatlı krizlerini azaltıyor. Aynı zamanda zayıflatıcı etkisi de var. Detoks suyu olarak kullanılıyor. Onun da kilo fiyatı 850 TL. Fiyatı daha uygun olan kırkkilit otunun da hem harici hem dahili kullanımla etkili. Bu ot, sırt ağrısına, fıtıklara çok iyi geliyor. Kaynatılıp püre haline getiriliyor ve sırta sürülüyor. İçildiğinde ise vücuttaki iltihaba iyi geliyor" şeklinde konuştu.

"Yazın çaylar, kışın ıhlamur ve hatme çiçeği öne çıkıyor"

Mevsimsel ürün tercihlerine de değinen Aydoğan, "Yazın daha çok yeşil çay, çubuk tarçın ve beyaz çay satılıyor. Kışın ise hatme çiçeği, ıhlamur, ebe gümeci gibi ürünler ön planda. Şu sıralar sinameki ve açlık otu da çok gidiyor. Onları da genelde kabızlık sorunları için veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Enerji, Genel, Yaşam, Son Dakika

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