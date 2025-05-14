Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

İstanbul Valisi Gül, Gaziosmanpaşa'da yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

14.05.2025 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Gül: "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kamu hizmetlerinin önemli bir kısmını tamamladık"

Gaziosmanpaşa'da Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği tarafından "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi çerçevesinde yapılan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Gaziosmanpaşa Yılmazcan Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Aziz İstanbul'a 'İyiliğin 1000 Hali' isimli proje ile hayırseverimiz neyi yapmayı amaçladıysa o ihtiyaca yönelik alternatifler sunalım istedik. İstanbul'daki ihtiyaçları en iyi mahallelimiz bilir. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde İstanbul'umuzun kamu hizmetlerinin önemli bir kısmını tamamladık, eksik kalanları da tamamlayacağız" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi çerçevesinde hayırseverlerin desteğiyle yapılan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Gaziosmanpaşa Yılmazcan Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte başladı. Protokol konuşmaları ile devam eden programda Vali Gül, Yılmazcan ailesine teşekkür belgesi verdi. Ardından protokol ve Aile Sağlık Merkezi'nde görev alacak olan personel ile kurdele kesilerek açılışı yapıldı. Vali Gül Aile Sağlığı Merkezi'ni hayırseverlerle gezerek bilgi aldı. Öte yandan açılış programında hayırseverler gözyaşlarına hakim olamayınca duygu dolu anlar yaşandı.

Aile Sağlığı Merkezi hayırsever Yaşar ve Zehra Sevim Yılmazcan çifti tarafından yaptırıldı. 2 birimden oluşan Aile Sağlığı Merkezi'nde 2 hekim ve 2 aile sağlığı çalışanından oluşan bir sağlık ekibi görev yapacak. Sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sunulması amacıyla, bu merkezin donanımı ve yapısı özenle planlandı. Açılışı yapılan Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi uzmanlığı eğitimi de verilecek.

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İstanbul'umuzun kamu hizmetlerinin önemli bir kısmını tamamladık"

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzun her köşesi şantiye gibi. İrili ufaklı birçok yatırım yapılıyor ama hayırseverlerimizin bir ucundan tutması hepsinden daha kıymetli. Yan tarafta yaptığımız okullara yaklaşık 1 milyar TL para harcayacağız. Sarıgöl Mahallesi'nin diğer bölgelerinde de 3 tane daha okulumuz var. 6 okul mu sağlık ocağı mı derseniz bize hayırseverlerin katsısı, sağlık ocağı daha sıcak gelir. 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali' isimli proje ile hayırseverimiz neyi yapmayı amaçladıysa o ihtiyaca yönelik alternatifler sunalım istedik. İstanbul'daki ihtiyaçları en iyi mahallelimiz bilir. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde İstanbul'umuzun kamu hizmetlerinin önemli bir kısmını tamamladık, eksik kalanları da tamamlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Aile Sağlığı Merkezi sadece mevcut tedavi hizmetlerinde değil, sağlığın korunmasında da çok büyük etkisi olacak nokta"

Açılışı yapılan Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi uzmanlığı eğitimi verildiğini belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise, "İstanbul bugün bin 94'üncü Aile Sağlığı Merkezi'ne kavuşuyor. 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde başlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile hastanelerimiz inşa edildi. Artık 6,7,8'li koğuşlarda yatan hastaların yerine tek kişilik 2 kişilik odalarda sağlık hizmeti sunmaya başladık. Türkiye'deki 100 tıbbi hizmet puanının 40'ını İstanbul'da üretiyoruz. Her gün İstanbul'da 700 bin kişi muayene oluyor. Her gün 10 bin kişi ameliyat oluyor. Bugün 5 birimlik Aile Sağlığı Merkezi sadece mevcut tedavi hizmetlerinde değil, sağlığın korunmasında da çok büyük etkisi olacak nokta. Burada aşılama, kanser taraması, otizm taraması ve birinci basamakta görülebilecek tedavinin yanında hastanelerde görülecek tedavilerin randevuları da alınabilir durumda. Burası bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezi. Yani burada aile hekimi uzmanlığı eğitimi veriliyor. Yılmazcan ailesine hayırlarından dolayı teşekkür ederim. Cumartesi günü Avrupa'da eşi benzeri olmayan Bahçelievler Fizik Tedavi Hastanesi'ni 700 yataklı olarak Cumhurbaşkanımızın tarifleriyle açacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, Davut Gül, Politika, İstanbul, Sağlık, Genel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Genel Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
08:00
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
07:42
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
07:36
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
07:18
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
07:06
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 20:42:39. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.