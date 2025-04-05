Yeni düzenleme ile güvenli araç alım satımı

Galerici Ahmet Yurtlu: "Vatandaşın daha güvenlik alışveriş yapacağı, esnafında sattığı araçların arkasında durabileceği bir pozisyona geliyoruz"

KAYSERİ - Galerici Ahmet Yurtlu; yetki belgesi olmayanların araç ilanı veremeyeceği düzenlemeyle ilgili olarak, "Vatandaşın daha güvenlik alışveriş yapacağı, esnafında sattığı araçların arkasında durabileceği bir pozisyona geliyoruz" dedi.

Yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerinin elektronik platformlarda ve sosyal medyada ilan verememesi 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girdi. Galerici Ahmet Yurtlu, bunun sektöre katkı sağlayacağını söyleyerek, "Yetki ve yeterlilik belgeleri 9 sene öncesinde gündeme gelmişti. İkinci dönemine girdi. Otomotiv sektöründe bu işi yapanlar yetki belgesi olduğunda bu işi yapabiliyor, satış gerçekleştirebiliyor. Yeterlilik belgesi olduğu zamanda işyeri açabiliyor. Bunlar kullanılması gereken kesin belgelerdir. Yıllardır bu konuda ciddi bir talebimiz vardı. Çünkü sektör gerçekten sıkıntılı ve itibarsız ilerliyor. Bunun yapılması hem vatandaşlar hem de bu işi yapanlar için çok kıymetli. 1 Nisan itibariyle yürürlüğe giren kanunla artık yetki belgesi olmayanlar malum sitelerde ilan giremeyecekler. Artık insanlar bu konuda kendilerine çeki düzen verecek vatandaşlarımızın için de bu işin ticaretini dürüst yapan kişiler için de çok kıymetli. Yapılan işin nitelikli yapılması gerekiyor. Burada bir takım kaideler vardı. 5 yıl ve 160 bin kilometrenin altındaki araçlarda sorumluluk istiyor" dedi.

"İnsanların sattığı aracın arkasında durması gerekiyor" diyen Yurtlu, "Aracı satıp kurtulmak olmuyor. İnsanlar sattığı araçların arkasında durması gerekiyor. Bu da gerçekten vatandaşın sektöre bakış açısını düzeltecek hem de sektörün ciddi şekilde güvenilir hale gelmesini sağlayacak. Bu konu da çok çalışmalar yapıldı ve destekler de oldu. Artık ete kemiğe büründü. Bir takım eksiklikler var. Saha çalışması tamamlanmadığı için tam manasıyla bizim istediğimiz şekilde uygulanamıyor. Geldiğimiz durumda bir aşama. Bu saatten sonra sektörün her geçen gün daha derleneceği, vatandaşın daha güvenlik alışveriş yapacağı, esnafında sattığı araçların arkasında durabileceği bir pozisyona geliyoruz. Bu açıdan kıymetli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.