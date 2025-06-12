Yolun ortasında güreşe tutuşan ayılar, uçurumdan yuvarlandı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yolun ortasında güreşe tutuşan ayılar, korku dolu anlara sahne oldu. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ayılar daha sonra yoldan aşağı yuvarlandı.
Bursa'da vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler, izleyenlerin içini ürpertti. Bursa'nın Gemlik ilçesi Haydariye Mahallesinde yola inen 2 ayı, yolun ortasında güreşe tutuştu. Kendilerinin görüntüsünün alındığın fark eden ayılar, yolun kenarına doğru kaçmaya başladı. Ancak gittikleri yer ise ormanlık alan değil, uçurum olduğunu söyleyen vatandaş, ayıların aşağı yuvarlandığını söyledi.
Son Dakika › Genel › Yolda Güreşen Ayılar Uçuruma Yuvarlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?