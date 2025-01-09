Zeynep Mira'nın Vaadi Gerçekleşti

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10 yaşındaki öğrenci seçim vaadi gerçekleşti: Elazığspor yönetimi öğrencilerle bir araya geldi

ELAZIĞ - Elazığ'da sınıf başkanı seçileceği taktirde Elazığspor yönetimini okula getireceği sözünü veren Zeynep Mira Topuz, vaadi gerçekleşti. Okula gelen Elazığspor yönetimi, öğrencilerle sohbet etti.

Elazığ'da özel bir okulda okuyan Zeynep Mira Topuz, sınıf başkanlığı için arkadaşıyla yarış içerisine girdi. Başkan seçilirse Elazığspor yönetimini okula getirerek arkadaşlarıyla tanıştıracağını belirten Topuz, seçimin ardından sınıf başkanlığını kazandı. Arkadaşlarına verdiği sözü yerine getirmek için çalışmalara başlayan 10 yaşındaki Zeynep Mira, Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, Teknik Direktör Bülent Yenihayat, Sportif Direktör Mehmet Deliorman ve Elazığspor eski kulüp Başkanı Sedat Karataş'ı okula davet etti. Daveti kırmayan yönetim okula gelerek öğrencilerle sohbet ederken, Teknik Direktör Yenihayat tarafından öğrencilere imza verildi.

Okula gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, "Buraya gelirken çok büyük bir keyif aldık. Hocamız Bülent Yenihayat, Sportif Direktörümüz Mehmet Deliorman ve eski başkanlarımızdan Sedat Karataş ile beraber buraya gelerek bir kız çocuğunun seçim vaadi olarak Elazığspor Kulübünü söylemesi bizleri çok mutlu etmiştir. Demek ki çocuklarımızın artık akılların da ve zihinlerinde Elazığspor bir yer oluşturmaya başladı. Bu da bize çok büyük bir mutluluk verdi" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Elazığspor eski başkanlarından Sedat Karataş, "Öncelikle Zeynep Mira Topuz'u tebrik ediyorum. Seçim vaatlerinin bir sonucu olarak buradayız. Mira sınıf başkanı seçilmek için bir farkındalık oluşturdu ve bizleri burada öğrencilerimizle buluşturdu. Kendisini tebrik ediyorum. Bugün Elazığspor kulüp Başkanımız Ahmet Feti Yılmaz ile birlikte buraya geldik. Benim öğrencilere tavsiyem, mutlak suretle hayal etsinler ve hayallerine ulaşmak için doğru hedefler tespit ederek azim ve gayretle çalışarak hayallerine ve hedeflerine yürüsünler" ifadelerini kullandı.

Mira'nın seçim vaadinden dolayı okulda olduklarını dile getiren Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, "Bizde Ahmet başkanımızla birlikte buraya geldik. Mira'ya başkanlık döneminde başarılar diliyorum. Bu tarz organizasyonlar bizleri mutlu ediyor. Elazığ'da bulunan çocukların Elazığspor ile alakalı çalışmalar yapması Elazığspor'u diğer nesillere taşımak için önemli bir durum. Bundan dolayı da mutlu olduk" cümlelerini kullandı.

Sınıfta yapılan başkanlık seçimini kazandığını belirten Zeynep Mira Topuz ise "Vaatlerimin arasında eski başkan ve yeni başkanımızı sınıfımıza davet etmek vardı. Onlar da beni kırmayarak buraya geldiler. Bundan dolayı onlara teşekkür ederim. Arkadaşlarımla da tanıştırdım. Gelecekte hedefim ise okul başkanlığıdır" sözlerini kullandı.