1. Buca Kitap Günleri Başlıyor - Son Dakika
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1. Buca Kitap Günleri Başlıyor

Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Buca Kitap Günleri, 19 Mayıs'ta kapılarını açacak. Etkinlikte imza günleri, söyleşiler ve dinletiler yer alacak. Onur konuğu ise şair Şükrü Erbaş.

16.05.2025 13:31
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(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Buca Kitap Günleri, 19 Mayıs Pazartesi günü kapılarını kitapseverlere açıyor. Tüm İzmirlileri, bu şölene davet eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Hasanağa Bahçesi'nde kelimelerin izinde büyülü bir yolculuğa çıkacağız" dedi.

Buca Kitap Günleri'nin ilki Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde 19 – 25 Mayıs günleri arasında Hasanağa Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Sevilen yazarların konuk olacağı etkinlik kapsamında, imza günleri, söyleşiler, şiir ve müzik dinletileri yapılacak. Etkinliğin onur konuğu 1980 kuşağının toplumcu şairi Şükrü Erbaş olacak. Erbaş, 23 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de şiir dinletisi ile İzmirlilerle buluşacak. Etkinlik çerçevesinde ayrıca 24 Mayıs Cumartesi günü Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Hasanağa Bahçesi'nde uzun bir yolculuğun ilk adımlarını atarak bir kültür şöleni başlatacaklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Kitapların sonsuz dünyası Hasanağa Bahçesi'nin doğal ortamında kapılarını tüm İzmirlilere açacak. 1.Kitap Günleri, Buca için bir ilk olacak. Kelimelerin izinde büyülü bir yolculuğa çıkacağız. Bu anlamda çok heyecanlıyız. Binlerce gencin yaşadığı Buca'mızda bu etkinliğin yaşama geçiyor olması öğrenci arkadaşlarımız için de çok değerli olacak. Kitaplardan öğrenecek çok şeyimiz olduğuna inanıyor, 1. Kitap Günleri'ne tüm vatandaşlarımız davet ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlik takvimi internet sitesinde

Buca Kitap Günleri, kitaplar, söyleşiler, konuk yazarlar ve sanatçılar ile kültür, politika ve sanat dünyasının nabzını tutacak. Tiyatro sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın, yazar ve tarihçi Sinan Meydan, gazeteci Ozan Gündoğdu, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Ceyhun Güler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan,  tv programcısı Gözde Şeker, yerel basının güçlü isimlerinden Ümit Kartal, Pelin Batu, Mısra Öz ve Meryem Göktepe, yazar, oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı da etkinliğin konukları arasında yer alacak. Kitapseverler detaylı etkinlik takvimine, https://www.buca.bel.tr/tr/etkinlikler/1-buca-kitap-gunleri adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 1. Buca Kitap Günleri Başlıyor - Son Dakika

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