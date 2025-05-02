1 Mayıs'ta 418 Gözaltı - Son Dakika
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1 Mayıs'ta 418 Gözaltı

1 Mayıs\'ta 418 Gözaltı

1 Mayıs'ta izinsiz gösteri düzenleyen 418 kişi gözaltına alındı, 374'ü serbest bırakıldı.

02.05.2025 22:39
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EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde izinsiz gösteri yapmak isteyen 418 kişinin gözaltına alındığı, 374'ünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı, 36 kişinin adli kontrol ile serbest bırakıldığı, 8 kişinin ise işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde kutlanmış olup, izinli kutlamalar olaysız şekilde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar etkinliklerin ardından sorunsuz şekilde dağılmıştır. İzin verilen kutlama alanları dışında, yasa dışı eylem ve gösteri düzenlemek isteyen gruplara güvenlik güçlerimizce müsaade edilmemiştir. Bu kapsamda, izinsiz gösteri yapmak isteyen 418 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 374 kişinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen 36 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Terör suçu kapsamında operasyon firarisi olarak yakalan 8 şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs'ta 418 Gözaltı - Son Dakika

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