1 Mayıs'ta Pertevniyal Lisesi önünde polise saldıran 17 sanığın yargılanmasına başlandı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Pertevniyal Lisesi önündeki arama noktasında polise saldırdığı ve terör örgütü TKP/ML'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bir kısım tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Ahmet Hazar Yüksel, iddianamede geçen flamayı taşıdığını ve bir derginin flamasını taşımanın suç olmadığını ileri sürdü. Sanık Yüksel, terör örgütü TKP/ML TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya'ya ilişkin kendilerine isnat edilen sözleri söylemediğini ama bu konuda slogan attıklarını kabul etti.

Tutuksuz sanıklardan Ahra Demir Acar da 1 Mayıs'ta kutlamaları takip etmek için alanda bulunduğunu, bu yüzden uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Sanık Nesibe Doğan ise alana sosyal medyadaki çağrıları görerek geldiğini, polise direniş göstermediğini ve barikatları zorlamadığını savunarak adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verdi.

Dosyanın mütalaasının hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih'teki Pertevniyal Lisesi'nin bulunduğu arama noktasında 17 şüphelinin yanlarında terör örgütü TKP/ML'nin sözde kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın resminin bulunduğu flamalar ile fotoğrafının olduğu 2 yelekle, Saraçhane Meydanı'na girmeye çalıştıkları kaydediliyor.

Sanıkların burada, "İbrahim Kaypakkaya önderimizdir, ölümsüzdür", "Yasalarınıza uymuyoruz, Kaypakkaya önderliğinde 1 Mayıs yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz." sloganları attığı anlatılan iddianamede, emniyet güçlerinin sanıkları durdurduğu ve dağılmaları yönünde uyarıda bulunmasına rağmen grubun polise direndiği ve fiziki müdahalede bulunmaya başladığı, burada yaşanan arbedede sanıkların gözaltına alındığı aktarılıyor.

İddianamede 17 sanığın, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından ayrı ayrı 3'er yıl 6'şar aydan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.