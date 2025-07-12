10. İstanbul Arapça Kitap Fuarı Başlıyor

Bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirilecek "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 9-17 Ağustos'ta Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde okurlarla buluşacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenleniyor.

Arapça konuşulan ülkeler dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuara, bu yıl 30'dan fazla ülkeden 300'ü aşkın yayınevinin yer alması planlanıyor.

Kitapseverlerin hem akademik hem de kültürel Arapça kitap ihtiyacını karşılayan fuar, geçen yıl 120 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı. Fuara, bu yıl 130 binden fazla kitapseverin gelmesi bekleniyor.

"Bir kültür köprüsü kurmaya çalışıyoruz"

Fuara ilişkin Fatih Kültür Sanat Merkezi'ndeki bilgilendirme toplantısına; Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç, Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ayar, Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, fuarın genel koordinatör yardımcısı Samir Sade, fuarın kültürel etkinlikler sorumlusu Ammar Abdulhalik ve medya komitesi sorumlusu Harun Alzir katıldı.

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Ağırakça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın 10'uncusunu düzenlemekten duyduğu heyecanı ifade ederek, "Kurumsal kimliğimizi yeniledik, yeni bir ruhla genç ve dinamik ekiple çalışıyoruz." dedi.

Fuara ilk zamanlarında İstanbul ve çevre illerden Arapların ilgi gösterdiği belirten Ağırakça, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Türklerin de heyecanla beklediği bir fuar oldu. Özellikle çocuk edebiyatında yeni eserler çıkıyor. Arapça öğrenenler için yeni bir ortam. Aynı zamanda Türk yayıncılar da ilgi gösteriyor. Çünkü uluslararası bir telif bölümümüz var. Karşılıklı telif alışverişlerimiz oluyor. Çünkü son yıllarda Türkçeden Arapçaya çok ciddi bir çeviri hareketi görüyoruz. Bu çeviri hareketinin en temel dinamiği uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı. İstanbul'da bir Arapça kitap fuarı inşa etmek kolay bir çalışma değil. O nedenle birlikte çalıştığımız güçlü bir ekibimiz var ve Arap dünyasından da bu fuara çok ciddi bir ilgi var. Arap dünyasının edebiyat alanında en büyükleri, akademik yayıncılıkta en kaliteli yayıncıları burada. Gerek Türkiye'deki Arapça kitapseverler, gerekse Avrupa'dan gelenler çok ciddi anlamda bu fuara ilgi gösteriyorlar."

Ağırakça, fuar sürecinde önemli etkinliklere imza atacaklarını ifade ederek, "Bir dil köşemiz olacak ve orada Türkçe etkinlikler yapıyoruz. Arapların son 10 yılda Türkçeyi öğrenme serüvenine bir ışık tutuyoruz. Öğretmenlerimiz geliyor gönüllü olarak burada Türkçe aktiviteler yapıyor. Arapça da aktiviteler yapıyoruz. Bir kültür köprüsü kurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu seneki fuarda ziyaretçileri birçok yeniliğin beklediğini aktaran Ağırakça, bu seneki kitap fuarının en önemli özelliğinin kitap fiyatlarındaki ucuzluk olacağını da sözlerine ekledi.