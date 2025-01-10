10 Ocak Etkinlikleri

Güncel

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis Basın Koridoru'nu ziyaret edecek.

(TBMM/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hasan Türkmen Anadolu Lisesi Açılışı, Kemalpaşa Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Buluşması, Konak Belediyesi Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi Açılışı, Birinci İnönü Zaferi Yıl Dönümünde İsmet İnönü'yü Anma programlarına katılacak, İsmet İnönü Anma Konseri'ne iştirak edecek.

(İzmir/11.00-20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli İrade Buluşmaları kapsamında "Türkiye Yüzyılında Adalet" konulu toplantıya katılacak.

(İstanbul/18.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği, Belediye Başkanlığını, Atatürk Devlet Hastanesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak.

(Düzce/10.00-15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ELDER 15. Sektör Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Büyükşehir Belediyesi ile partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, MÜSİAD Sakarya 21. Genel Kurulu ve AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak.

(Sakarya/15.45/16.20/17.00/19.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye- İran Tarım Alanında İş Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticari Diplomasi Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın- Denizli Otoyolu resmi açılış törenine iştirak edecek.

(Aydın/16.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılının kasım ayına ilişkin sanayi üretim ve inşaat maliyet endeksi ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- ? İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

3- Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

(İstanbul/17.00)

4- Teknik direktör Fatih Terim'in başında bulunduğu Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında El Ehli'ye konuk olacak.

(Cidde/20.00)

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