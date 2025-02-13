10 Yıl Hapsi Olan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi İlkadım ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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