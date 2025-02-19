100+2 Müze Sergileri Başlıyor

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilhamla adlandırdıkları "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında, geleneksel değerleri çağdaş bir yaklaşımla birleştirerek Anadolu'nun benzersiz kültürel zenginliğini ziyaretçilerle buluşturacaklarını bildirdi.

Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda düzenlenen "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi"nin açılış programında yaptığı konuşmada, bir asrı geride bırakan Cumhuriyet'i her alanda özgün ve öncü, bağımsız ve lider kılmak adına adımlar atıldığını, bunu yaparken Cumhuriyet'in varisi aziz milletin ve gelecek nesillerin kültürel kimliğini yaşatarak, kökleri geleceğe eksiksiz taşımak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken çocukların ve gençlerin özünü, kimliğini, geçmişini bütün yön ve değerleriyle bilmelerini, bu muazzam mirastan gelen öz güvenle, düşünüş ve duruşla yollarında ilerlemelerini arzu ettiklerini belirten Ersoy, bugün tanıtımını yaptıkları 100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi'nin, Türk kültürü ve Anadolu topraklarının medeniyet mirasını gözler önüne seren konseptiyle bu amaca önemli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.

Bakan Ersoy, "Cumhuriyet'imizin 102'nci yılından ilhamla ad verdiğimiz bu kıymetli proje kapsamında, geleneksel değerlerimizi çağdaş bir yaklaşımla birleştirerek Anadolu'nun benzersiz kültürel zenginliğini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. 102 farklı sergi ve temayla ayrıca ilk kez gün yüzüne çıkarılarak teşhire konulan eserler üzerinden özel bir deneyim sunacak, tarihimizin saklı hikayelerini anlatacağız. Kültürel mirasımızı dünden bugüne taşıyacak, yarınlara ulaşması adına yeni bir yol açmış olacağız." diye konuştu.

İlk serginin mekanı Etnografya Müzesi

İlk serginin mekanı olarak merhum Arif Hikmet Koyunoğlu'nun mimarlık eseri olan Ankara Etnografya Müzesi'ni seçtiklerini belirten Ersoy, müzenin Türk-İslam sanatını temsil eden eserlerle 1930'dan bugüne Anadolu'nun zengin kültürel mirasını tanıttığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin müze olarak inşa edilen ilk binası olma özelliğini taşıyan bu yapının Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşına da 15 yıl boyunca muhafızlık ettiğini belirten Ersoy, "Sözün özü her yönüyle bizi barındırmakta, bizi anlatmaktadır ve projemiz için çok yerinde bir başlangıç noktası olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, Etnografya Müzesi'nde açılışı yapılan sergiye ilişkin şunları kaydetti:

"Etnografya Müzesi, proje kapsamında 'Doğadan Sanata: Ahşap' sergisiyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Osmanlı dönemine ait eşsiz ahşap eserler, ecdadımızın doğayla kurduğu sanatsal bağın en zarif örnekleri olarak teşhirde yerlerini almış durumda. Müzemizin kendi koleksiyonunda bulunan eserlerin yanı sıra Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış şehirlerdeki İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi ve Edirne Müzesi koleksiyonlarından da seçilen parçalarla birlikte 181 seçkin ahşap eseri bu sergide bir araya getirdik. 16. yüzyıldan 19. yüzyıl sonlarına kadar uzanan geniş bir zaman dilimine tarihlenen, yüksek sanat değeri taşıyan bu eserlerden 102 tanesinin ilk kez sergileneceğini de özellikle vurgulamak isterim."

Müzedeki sergide, Sultan 2. Mahmut Türbesi'ne kız kardeşi Esma Sultan'ın vakfettiği rahle, Aziz Mahmut Hüdayi Tekkesi postnişinlerine ait asa ve zikir tespihi ile Karaca Ahmet Türbesi'ne ait kavukluk gibi tekke ve zaviye kültürüne ait kullanım eşyaları, Kur'an-ı Kerim ve cüzlerinin muhafazası için kullanılan kutular ile sakal-ı şerif gibi mukaddes emanetlerin saklandığı çekmecelerin de ziyaretçilerin incelemesine sunulduğunu belirten Ersoy, bugün ziyarete açılan ve 30 Nisan'a kadar devam edecek serginin, kültür ve tarih meraklıları için çok özel bir deneyim olacağına inandığını söyledi.

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğadan Sanata: Ahşap ile başlattığımız '100+2 Süreli Müze Sergileri' 44 şehirde, 85 devlet müzesi ve 17 özel müzenin katkısıyla yıl sonuna kadar devam edecek. Türk kültürü ile Anadolu tarihinin harman olduğu eşsiz mirasımızı tanıtarak geniş kitlelere ulaştıracak olan sergiler bunun yanında hem Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne katkı sağlayacak hem de 'Geleceğe Miras' kapsamında yer alan eserlerin ziyaretçilerle buluşmasına vesile olacak. Sergiler dahilinde gerçekleştirilecek çeşitli söyleşiler, atölye çalışmaları, eğitim programları, rehberli turlar, temaya uygun müzik gösterileri, belgesel gösterimleri ve farklı interaktif etkinlikler de ziyaretçilere hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sunacaktır. Sergi takvimimizden birkaç örnek vermem gerekirse Hatay Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde 'Zeugma'dan Antakya'ya Medeniyetler Buluşuyor' sergisi 2 Nisan'da, Samsun Müzesi'nde 'Her Çağda Çocuk Olmak' sergisi 23 Nisan'da, Ankara Etnografya Müzesi'nde 'Anadolu: Bereket ve Şefkat' sergisi 11 Mayıs'ta, Antalya Nekropol Müzesi'nde 'Anadolu'da Sporun Öyküsü' sergisi 19 Mayıs'ta, Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde 'Doğu Anadolu Yaylasında Kadim Bir Kültür: Karaz' sergisi 17 Ağustos'ta kapılarını ziyaretçilere açacak."

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Tüm dünyanın ilgisini çekecek bir odak haline getirilmesi adına önemli bir çaba"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta da 102 farklı sergiyle ilk kez sergilenecek eserlerin, kültür mirasına sahip çıkmanın herkesin görevi ve sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlattığını söyledi.

Sergilerin farklı dönemlerden eserleri meraklılarıyla buluşturacağını belirten Usta, bu sergilerin, turizmin ve kültürün sadece güneş, kum ve sahilden ibaret olmadığını gösterdiğini anlattı. Usta, "Bu sergiler, kültür mirasımız ve sanat eserlerimizin sadece ülkemiz için değil, tüm dünyanın ilgisini çekecek bir odak haline getirilmesi adına önemli bir çaba." değerlendirmesinde bulundu.

Sergilerin dünyadaki sanat meraklılarınca da ilgi çekeceğini düşündüğünü belirten Usta, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Etnografya Müzesi'ndeki "Doğadan Sanata: Ahşap" sergisini gezerek bilgi aldı.