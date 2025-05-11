100. Yıl Sosyal Tesisi Açıldı

Vize Belediyesince yaptırılan 100. Yıl Sosyal Tesisi tamamlandı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl başlayan çalışmaların sona ererek tesisin hizmete açıldığını belirtti.

Sosyal tesiste 1000 metrekare kapalı ve 1000 metrekare açık düğün salonlarının yer aldığını aktaran Özalp, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Özalp, ilçeye modern bir tesis kazandırdıklarını ifade etti.

Yaya geçitleri boyanıyor

Pehlivanköy Belediyesi, trafik çizgileri ve yaya geçitlerini boyuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ilçede okul önleri ve ana arterler başta olmak üzere trafik çizgileri ve yaya geçidi çizgileri yenileniyor.

Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, çalışmaları takip ederek, sürücülere trafikte dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.

Trafik güvenliğinin sadece sürücülerin değil yayaların da sorumluluğunda olduğunu ifade eden Hoşgör, vatandaşları da trafik kurallarına uymaya davet etti.