102 Yaşındaki Kezik Teyze'ye Aile Şefkati - Son Dakika
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102 Yaşındaki Kezik Teyze'ye Aile Şefkati

Yozgat'ta yaşayan Kezik Erol, çocukları ve torunları tarafından bebek gibi bakılıyor.

11.05.2025 20:11
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Bilinen yaşı 102, resmi yaşı 97 olan Kezik teyzeye çocukları gözü gibi bakıyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan Kezik Erol, çocukları ve torunlarının çevrelediği yaşantısında bebekler gibi bakılıyor.

Çekerek'te yaşayan Kezik Erol'un 102 yaşında olduğu biliniyor. Ancak resmi kayıtlara göre 97 yaşında. 3'ü kız, 3'ü erkek 6 çocuk, 24 torun sahibi. Arpaç Köyünde doğal ortamda yaşayan Erol, hiç doktora gitmemiş, ilaç içmemiş. Tavşan eti, keçi ve koyun tüketen Erol, aile bireylerinin adlarını sayıyor, geçmişten hatıralar anlatıyor. Çocuklarının bebek gibi baktığı Erol'un muayenesini yapan doktor ise ciğerlerinin sıhhatini 'kuzu ciğeri' benzetmesiyle ifade ediyor.

Çocukları ve torunları tarafından bebek gibi özenle, şefkatle bakılan Erol, yemeğini yedikten sonra aile bireyleriyle biraz sohbet ediyor. Daha sonra vaktini dinlenerek geçiriyor. Gün içinde ziyaretine gelen çocukları ve torunları ile vakit geçiren Erol'un aile bireyleri de onunla hal hatır etmekten mutluluk duyuyor.

"Doktor annemin ciğerleri için 'kuzu ciğeri' gibi dedi"

Kezik Erol'un kızlarından Hanım Taşbilek, annesinin yaşantısı hakkında bilgi verdi. Taşbilek, "Annem hiç hastane yüzü görmedi. Aspirin bile içmedi. Sağlığı temiz havaya bağlı. Bol bol tavşan, keçi, koyun yemiş. Yaşlılığa bağlı alzheimer başlangıcı var. Şimdilerde köfte pilav yer başka şey yemez. Eskiden çay çok içerdi şimdi içmez. Sağlık durumu çok iyi. Geçenlerde doktora gittik. Doktor, 'Ciğerleri kuzu ciğeri gibi, daha çok yaşar' dedi. Gözleri 2 senedir görmüyor. İnat etti doktora da gitmedi, gitseydi gözleri açılacaktı. Çocukları bakıyor. Babam ise 2004 yılında yedinci ayda vefat etti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 102 Yaşındaki Kezik Teyze'ye Aile Şefkati - Son Dakika

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