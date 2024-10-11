11. Erişilebilirlik Festivali Başladı

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Engelsiz Erişim Derneğince düzenlenen "11. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali" başladı.

İstanbul Üniversitesinin ana kampüsünde yapılan etkinliğe çok sayıda dernek üyesi ve öğrenci katıldı.

Rektörlük binasının önünde toplanan katılımcılar, baston şarkıları eşliğinde kampüs bahçesinde yürüyüş yaptı.

Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Gökhan Güngör, basın açıklamasında, bugünkü buluşmalarda mottolarının "kapsayıcılığı seç, harekete geç" olduğunu söyledi.

Güngör, "Bu sene sporda erişilebilirliğin olabileceğini göstermek üzerine konumlandık, gündemimiz bu. Umarım erişilebilirliği eğlenceli halde tadacağınız bu festival damağınızda hoş bir tat bırakır." dedi.

Engellilere yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen festival, yarın da sürecek.