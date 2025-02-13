11 Yaşındaki Mustafa'dan Anlamlı Jest

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Adıyaman'da 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde görev yapan polis memuruna atkı ve bere veren 11 yaşındaki Mustafa Oktay Düzen, Emniyet Müdürü Alper Uzman tarafından ağırlandı.

Depremlerin yıl dönümünde 3. Çevre Yolu'nda görev yapan polis memurunun üşüdüğünü fark eden Mustafa Oktay Düzen, annesinden aldığı atkı ve bereyi polis memuruna teslim etti.

Bu anlamlı davranış üzerine Emniyet Müdürü Alper Uzman, Mustafa Oktay Düzen'i makamında ağırladı.

İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzen'in yaptığı davranışın kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Uzman, "Kardeşimin o videosunu seyrettikten sonra o kadar içim hoş oldu ki, bu yoğunluğumuz geçtikten sonra onu mutlaka misafir edelim diye arkadaşlarıma talimat verdim. Onlarda sağ olsunlar, onunda uygun olduğu bir gün ve saat yani bu gün bu buluşmayı gerçekleştirdik. Onun anlattıkları, onun bize olan sevgisi, saygısı, kalbinden gelip dilinden dökülenler içimi daha da çok ısıttı. Ben de onun artık bir amcasıyım. Her zaman ona ve onun gibilerine kapılarımız açık." dedi.

Mustafa Oktay Düzen ise polis ve askerleri çok sevdiğini söyledi.

Emniyet Müdürü Uzman, makamında ağırladığı Mustafa Oktay Düzen'e teşekkür plaketi, Türk bayrağı ve çanta hediye etti.