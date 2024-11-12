12 Kasım Dünya Zatürre Günü Mesajları

Güncel

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Veli Çetinsu, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinsu, damlacık enfeksiyonu ile bulaşan hastalığın akciğerler başta olmak üzere tüm organları etkilediğini belirtti.

Öksürük, gece terlemesi, zayıflama, iştahsızlık, ateş en sık görülen bulgulardan olduğunu aktaran Çetinsu, "Öksürmekle, aksırmakla, konuşmakla basiller ortama yayılır ve havada asılı kalırlar. Oradan geçen herhangi birinin soluması ile hastalık oluşabilir. En sık akciğerleri tutmakla beraber plevra ve lenf bezleri akciğerlerden sonra en sık tutulan organlardır." diye konuştu.

Çetinsu, tedavinin Verem Savaş Dispanserleri tarafından ücretsiz olarak verildiğini dile getirdi.

Tedavi süresinin 6 sürdüğünü aktaran Çetinsu, şunları kaydetti:

" Türkiye, dünyanın tedavi başarısı açısından en iyi ülkelerinden biridir. Tüberküloz tedavi süresi 6 aydır. İki ay dört ilaç,dört ay iki ilaç ile devam edilir. Tedavinin 15. gününden itibaren basilin canlılığı kalmadığı için bulaştırıcılığı olmaz. İlaçlar her gün aç karnına sabah alınmalıdır. Tüberküloz hastası ile yakın temasta olanlar, küçük çocuklar, HIV enfeksiyonu ve kemoterapi alanların koruyucu tedavi almaları önerilir."

"Zatürre aşısı yaşamsal önem taşımaktadır"

Türk Toraks Derneği Trakya Şubesi ve Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karlıkaya, mesajında, zatürrenin akciğer dokusunda çeşitli mikroplara bağlı olarak ortaya çıkan iltihaplanma sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Zatürrenin dünyada ve Türkiye'de en sık ölüme neden olan hastalıklar arasında yer aldığını aktaran Karlıkaya, "İklim değişikliği de solunum yolu hastalıklarının yükünü ve başka bir solunum yolu enfeksiyonu salgını riskini artırmaya devam etmektedir. En çok ileri yaştaki erişkinler ve çocuklar risk altındadır. Özellikler 65 yaş ve üzeri erişkinler başta olmak üzere risk gruplarında zatürre aşısı yaşamsal önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.