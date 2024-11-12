12 Kasım Dünya Zatürre Günü Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

12 Kasım Dünya Zatürre Günü Mesajları

12 Kasım Dünya Zatürre Günü Mesajları

Dr. Çetinsu ve Prof. Dr. Karlıkaya, zatürreye dikkat çekti, aşılamanın önemini vurguladı.

12.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Veli Çetinsu, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinsu, damlacık enfeksiyonu ile bulaşan hastalığın akciğerler başta olmak üzere tüm organları etkilediğini belirtti.

Öksürük, gece terlemesi, zayıflama, iştahsızlık, ateş en sık görülen bulgulardan olduğunu aktaran Çetinsu, "Öksürmekle, aksırmakla, konuşmakla basiller ortama yayılır ve havada asılı kalırlar. Oradan geçen herhangi birinin soluması ile hastalık oluşabilir. En sık akciğerleri tutmakla beraber plevra ve lenf bezleri akciğerlerden sonra en sık tutulan organlardır." diye konuştu.

Çetinsu, tedavinin Verem Savaş Dispanserleri tarafından ücretsiz olarak verildiğini dile getirdi.

Tedavi süresinin 6 sürdüğünü aktaran Çetinsu, şunları kaydetti:

" Türkiye, dünyanın tedavi başarısı açısından en iyi ülkelerinden biridir. Tüberküloz tedavi süresi 6 aydır. İki ay dört ilaç,dört ay iki ilaç ile devam edilir. Tedavinin 15. gününden itibaren basilin canlılığı kalmadığı için bulaştırıcılığı olmaz. İlaçlar her gün aç karnına sabah alınmalıdır. Tüberküloz hastası ile yakın temasta olanlar, küçük çocuklar, HIV enfeksiyonu ve kemoterapi alanların koruyucu tedavi almaları önerilir."

"Zatürre aşısı yaşamsal önem taşımaktadır"

Türk Toraks Derneği Trakya Şubesi ve Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karlıkaya, mesajında, zatürrenin akciğer dokusunda çeşitli mikroplara bağlı olarak ortaya çıkan iltihaplanma sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Zatürrenin dünyada ve Türkiye'de en sık ölüme neden olan hastalıklar arasında yer aldığını aktaran Karlıkaya, "İklim değişikliği de solunum yolu hastalıklarının yükünü ve başka bir solunum yolu enfeksiyonu salgını riskini artırmaya devam etmektedir. En çok ileri yaştaki erişkinler ve çocuklar risk altındadır. Özellikler 65 yaş ve üzeri erişkinler başta olmak üzere risk gruplarında zatürre aşısı yaşamsal önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Zatürre Günü, Devlet Hastanesi, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 Kasım Dünya Zatürre Günü Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
18:02 Gökay Kalaycıoğlu’ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek
17:56 Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
17:55 İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
17:39 Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
17:31 İBB Meclisi’nde çıkan kavgada yumruklar konuştu İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
17:27 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 13:21:37. #1.13#
SON DAKİKA: 12 Kasım Dünya Zatürre Günü Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.