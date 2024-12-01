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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen "12. Ülker Lefkoşa Maratonu" koşuldu.

Geliri hasta çocuklara bağışlanmak üzere başkent Lefkoşa'da düzenlenen maratonda 6 farklı yaş kategorisinde 72 koşu gerçekleştirildi.

Maratonun halk koşusu kategorisine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve yabancı misyon şefleri de katıldı.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, 12. Ülker Lefkoşa Maratonu'nun halk koşusu kategorisine 14 bin kişi katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, halk koşusu öncesi yaptığı konuşmada, yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Belediye önündeki koşu başlangıç alanında katılımcılara ikramlarda bulunularak çocuklar için bazı faaliyetler yapıldı.

12. Ülker Lefkoşa Maratonu için düzenlenen program, çeşitli dallarda dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerin verilmesi ile son buldu.