14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği - Son Dakika
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14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği

ERÜ, Tıp Bayramı'nda hekimlerin değerine vurgu yaptı ve başarıları ödüllendirdi.

14.03.2025 14:46
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Erciyes Üniversitesince (ERÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri'de 1206 yılında kurulan Gevher Nesibe Şifahanesinin tıp fakültesinin kuruluş tarihi olduğunu söyledi.

Tıp mesleğinin önemine dikkati çeken Altun, "Son dönemdeki bilimsel gelişmelere bakıldığında acaba tıp fakültelerinin değeri azalacak mı gibi gereksiz kaygılar görüyoruz. Tam tersine insanın olduğu süreçlerde siz bunu yapay zekayla bir noktaya kadar çözümleyebilirsiniz. Hekimlik mesleği hiçbir zaman önemini ve asaletini kaybetmeyecektir çünkü teknolojik gelişmeler ruhu olan gelişmeler değildir, maddi olan gelişmelerdir." dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da öğrenci, araştırma görevlisi ve öğretim üyelerinin hem akademik hem de sosyal alanlarda yaptığı başarılı faaliyetleri ödüllendirerek birliktelik sağlamaya yönelik bir program hazırladıklarını belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. İlhami Çelik ise ERÜ Tıp Fakültesine kendilerine sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin de 14 Mart Tıp Bayramı'nın Türk hekimlerinin karakterinden doğmuş bir gelenek olduğunu, tıbbiyelilerin bağımsızlık mücadelesindeki onurlu direnişe dayandığını dile getirdi.

Mesleği kötü anlamda temsil eden meslektaşları da olduğunu ifade eden Şahin, "Tabi ki meslektaşlarımızın yanındayız ama meslektaşlarımızın meslek değerlerimizi ve ilkelerimizi yıpratmasına müsaade etmeyiz. Biz hekimlerimizin yanındayız ama her şeyden önce hekimliğin yanındayız." dedi.

Konuşmaların ardından akademik çalışmalarda başarı gösteren hekimlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA

Tıp Bayramı, 14 Mart, Erciyes, kayseri, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği - Son Dakika

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