15 Bin 312 Çocuğa Sıcak Yuva - Son Dakika
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15 Bin 312 Çocuğa Sıcak Yuva

13.06.2025 17:21
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Bakan Göktaş, 15 bin 312 çocuğa yuva sıcaklığında yaşam alanı sağladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş: "15 bin 312 evladımıza yuva sıcaklığında bir yaşam alanı sunuyoruz"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuk evleri ve çocuk sitelerimizde, şu an 15 bin 312 evladımıza yuva sıcaklığında bir yaşam alanı sunuyoruz. Evlatlarımızın eğitim hayatlarını destekliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı. Tercih işlemini tamamlayan 608 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için gerçekleşen kura çekiminden önce konuşan Bakan Göktaş, her bir gence, çıktıkları bu yolda başarılar diledi. Göktaş, yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, 'Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz çeşitli sebeplerle anne-babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegane güvenli limandır. Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır.' Bu anlamda çocuklarımızın sağlıkla ve sevgi dolu bir ortamda yetişmeleri en önemli görevimizdir. Bu anlayışla sadece koruma ve bakım altındaki çocuklarımız için değil. Ülkemizin üçte birini oluşturan, 21 milyonu aşkın çocuğumuzun haklarını gözeten bir hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

"15 bin 312 evladımıza yuva sıcaklığında bir yaşam alanı sunuyoruz"

Aile odaklı hizmetlerle her daim çocukların yanlarında olmaya gayret ettiklerini dile getiren Bakan Göktaş, "Sevgiyle büyüttüğümüz çocuklarımıza sunduğumuz hizmetleri, değişen ihtiyaçlarına göre yeniliyor, daha nitelikli hale getiriyoruz. Çocuk evleri ve çocuk sitelerimizde, şu an 15 bin 312 evladımıza yuva sıcaklığında bir yaşam alanı sunuyoruz. Evlatlarımızın eğitim hayatlarını destekliyoruz. Yeteneklerini keşfetmeleri ve hayallerine ulaşmaları için onları her adımda cesaretlendiriyoruz. Kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini ifade edebilecekleri imkanlar sunarak, çok yönlü gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bugün 2 bin 716 çocuğumuz Bakanlığımıza bağlı spor kulüplerinde lisanslı olarak spor hayatına devam ediyor. Ayrıca yıl boyunca kültür ve sanat etkinliklerin en toplam 2 bin 869 çocuğumuzun yer almasını sağladık. 639 evladımız ise müzik alanındaki yeteneklerini enstrümanlarıyla sergileyerek bizlere gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

"İŞKUR ile iş birliğinde 8 bin 26 çocuğumuza iş ve meslek danışmanlığı eğitim verdik"

Eğitimlerini tamamlayıp meslek sahibi olan gençleri hayat yolculuklarında yalnız bırakmadıklarına dikkati çeken Bakan Göktaş, "Onları iş ve meslek danışmanlarımızla çalışma hayatına hazırlıyoruz. 13-18 yaş grubundaki çocuklarımıza ve üniversite eğitimine devam eden gençlerimize 'Yaşam Becerileri' ve 'Çalışma Hayatı ve Hukuk' başlıklarında eğitimler sunuyoruz. Kariyer planlamalarına destek olmak için İŞKUR ile iş birliğinde 8 bin 26 çocuğumuza iş ve meslek danışmanlığı eğitim verdik. Bunun yanı sıra açtığımız kurslarla 10 bin 153 gencimizin meslek edinmesini sağladık. Bugün gerçekleştireceğimiz yerleştirmeyle beraber 64 bin 238 gencimizi kamuda istihdam ettik. Evlatlarımızın özel sektörde de güçlü bir şekilde varlık gösterebilmeleri için çeşitli teşvik mekanizmalarını hayata geçirdik. Özel sektörde istihdam edilen gençlerimizin Sosyal Güvenlik primlerini 5 yıl boyunca karşılayarak iş hayatına güvenle adım atmalarına destek olduk. ve 15 bin 165 özel sektör istihdam teşvikiyle binlerce gencimizin hayallerine ulaşmasına katkı sunduk" açıklamasında bulundu.

"2025 Aile Yılını da değerli ve anlamlı kılan sizlerin varlığıdır"

Devletin, hiçbir zaman gençleri yalnız bırakmadığını ifade eden Bakan Göktaş, devlerin her bir gence güçlü bireyler olarak yetişmesi için destek sunduğunu ve her anlarında yanında olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Sizler Cumhurbaşkanımızın güvendiği, 'ülkemizin teminatı' dediği gençler olarak, yarınlarımızı inşa edecek, Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak en değerli güçsünüz. 2025 Aile Yılını da değerli ve anlamlı kılan sizlerin varlığıdır. ve bugün, sizleri büyük bir gururla devletimizin çeşitli kademelerinde göreve uğurluyoruz. Bundan sonraki süreçte de görev aldığınız kurumlarda dürüstlükle, adaletle, çalışkanlıkla örnek bireyler olacağınızdan eminiz. 'İş Hayatına Uyum Seminerlerimiz' ile de yeni görevlerinizde ihtiyaç duyacağınız bilgi, beceri ve kurumsal kültürle sizleri en iyi şekilde hazırlayacağız. Sizlere güveniyoruz. Her birinizin yolu açık, bahtı aydınlık olsun. Görevlerinizde başarılar, hayat yolculuğunuzda sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Atamanız hayırlı, hizmetiniz bereketli olsun."

Bakan Göktaş'ın ardından kura çekimi yapıldı. Kurada ismi okunan her genç sahneye çıkarak Bakan Göktaş tarafından tebrik edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Eğitim, Güncel, Çocuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Bin 312 Çocuğa Sıcak Yuva - Son Dakika

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