15 Temmuz\'da Birlik ve Direniş Paneli

Amasya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "İrade, Cesaret ve İstiklal: 15 Temmuz ve Vatan Uğruna" paneli ile fotoğraf sergisi düzenlendi.

Amasya Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen panelde, 15 Temmuz gecesi yaşananlar, halkın ortaya koyduğu direniş ve milli birlik ruhu ele alındı.

Panelin ardından Amasya Üniversitesi ile Anadolu Ajansı iş birliğiyle hazırlanan ve 15 Temmuz'da verilen mücadeleyi yansıtan fotoğraf sergisinin açılışı Vali Önder Bakan tarafından yapıldı.