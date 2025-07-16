15 Temmuz şehit polisler anıldı

TÜRKİYE'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen 51 polis, bombalanan Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlığında düzenlenen törenle anıldı.

Ankara'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombalanan Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlığında şehit olan 51 polis için anma töreni düzenlendi. Törene Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, üst düzey emniyet yetkilileri ve şehit aileleri katıldı. İlk olarak Havacılık Daire Başkanlığında gerçekleştirilen törende Demirtaş ve beraberindeki heyet, şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı alana çiçek bıraktı. Ardından anı defterini imzalayan heyet, ilk bombanın atıldığı anıta geçerek burada da saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu. Anıtın önüne çiçekler bırakıldı, şehitler için dua edildi. Duanın ardından Demirtaş ve beraberindeki heyet ile şehit aileleri Özel Harekat Başkanlığına geçti. Özel Harekat Başkanlığında, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu'nun da katıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Özel Harekat yeminin okunmasının ardından şehit olan 51 polisin ismi okunarak yoklama yapıldı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Tören, şehitler için okunan selanın ardından tamamlandı.

'O BÜYÜK DESTANIN EN ÖNEMLİ SAYFALARININ YAZILDIĞI NOKTALARIN BAŞINDA BAŞKANLIKLARIMIZ GELMEKTEDİR'

Programda konuşma yapan Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz gecesinin Türkiye'nin tanık olduğu eşi benzeri olmayan büyük bir destan olduğuna değinerek, "O büyük destanın en önemli sayfalarının yazıldığı noktaların başında şu an içerisinde bulunduğumuz yerleşkede yer alan başkanlıklarımız gelmektedir. O gece yazılan destanın başkahramanları ise vazifelerinin başında şehadet şerbeti içen evlatlarımız ve kahraman gazilerimizdir. Kahramanlarımız, o gece bizlere, her hal ve şartta kutsal bildiğimiz değerler uğruna, gözümüzü kırpmadan canımızı feda etmeyi miras bırakmıştır" ifadelerini kullandı.