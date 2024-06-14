15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çift Yönlü Olarak Trafiğe Kapatıldı

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün emniyet ekipleri tarafından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını bildirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, emniyet ekipleri tarafından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda polis ekibinin intikal ettiği köprünün girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Köprünün kapatılmasına neden olan olayın bireysel bir eylem olma ihtimali üzerinde duruluyor.