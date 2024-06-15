15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemi gerçekleştiren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemi gerçekleştiren şüpheli tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli tutuklandı.

15.06.2024 17:42
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli tutuklandı.

Köprüde dün akşam aracını durduran ve elinde kırmızı kablolu pim taşıdığı için trafiğin kapatılmasına neden olan şüpheli R.C.Ç'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifade veren R.C.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Olay

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün duran otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tedbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.

Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edilmiş, araçtaki R.C.Ç'nin ekiplere, SMA hastalarına devletin yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğüyle görüşmek istediğini söylediği öğrenilmişti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından şüpheli, polis ekiplerince teslim alınmıştı.

Kaynak: AA

Tutuklama, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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