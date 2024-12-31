16 Milletvekili İçin Fezleke Sunuldu

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(TBMM) - TBMM'ye aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da olduğu 16 milletvekili hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle toplam 26 fezleke sunuldu. Özgür Özel hakkında 6 fezleke hazırlandı.

TBMM Başkanlığı'na, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'ın da bulunduğu 16 milletvekiliyle ilgili yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında toplam 26 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi iletildi. Tezkereler Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

Özgür Özel hakkında 6, bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile ilgili 3, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez hakkında 2'şer fezleke hazırlandı. Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."