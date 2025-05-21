17. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı - Son Dakika
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17. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı

21.05.2025 16:08
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17. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten: "Bu gençler ülkemizin teknoloji üreten gücünün teminatıdır" Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "O robotların içerisinde umut var, cesaret var, özgüven var, memleket sevgisi var" Milli Eğitim Bakanlığı...

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten:

"Bu gençler ülkemizin teknoloji üreten gücünün teminatıdır"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek:

"O robotların içerisinde umut var, cesaret var, özgüven var, memleket sevgisi var"

KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Robot Yarışması başladı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, öğrencilerin heyecanına ortak olarak; "O robotların içerisinde umut var, cesaret var, özgüven var, memleket sevgisi var" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdür Vekili Salih Kaygusuz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, belediye başkanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdür Vekili Salih Kaygusuz; "Bugün burada yalnızca bir yarışmanın değil, aynı zamanda Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimde çizdiği güçlü ve somut bir yansımanın şahitliğini ediyoruz. "Köklerden geleceğe eğitim teknolojisi ve üretim" temasıyla gerçekleşen bu buluşma geçmişinin irfanı ile şekillenen, bilimle yoğrulan ve geleceği hedefleyen bir anlayışın tezahürüdür. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yayınlanan mesleki ve teknik eğitim politika belgesi bu anlayışın stratejik temelini oluşturmaktadır. Bu belgeyle birlikte Ahilik ilkeleriyle şekillenmiş, üretim odaklı, yenilikçi ve sektörel ihtiyaçlara cevap veren bir nesil yetiştirme hedefi daha sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirilmektedir. Bilgi ve teknoloji ve çapının yaşandığı günümüzde gençlerimizi sadece mesleki bilgiyle değil, aynı zamanda analitik düşünceyle, yenilikçi vizyonla ve milli değerler ile donatmak zaruridir. Robot teknolojileri gibi yüksek katmak değerlerde yürütülen her çalışma, ülkemizin rekabet gücünü artırmakla kalmamakla, aynı zamanda gençlerimizin potansiyelini de görünür kılmaktadır" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Biz Kayseri'mizi ve ülkemizi seviyoruz. İnsanlara hizmet etmeyi ibadet biliyoruz. Geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizi bağrımıza basıyor, onları eğitimli, donanımlı ve özgüvenli olması için gece gündüz demeden koşuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'Genç Dostu Şehir: Kayseri' ödülünü almış bir başkan olarak sizlerle gurur duyuyorum. Yaşadığınız şehirleri, ailenizi ve ülkenizi seviyorsunuz. Her taraftan gelen gençlerimize 'Kayseri'ye hoş geldiniz' diyoruz. Aidiyet duygusu dediğimiz sahiplenme duygusunu asla göz ardı etmemenizi hatırlatmak istiyorum. Kayseri olarak insanların hem fiziki hem de diğer alanlarda öz güvenli yaşamasını sağlamak için, özellikle gençlerimizle ilgili 5 tane üniversitesi olan, 325 bin ortaöğretim öğrencisi olan, 25 bin civarında öğretmeni olan, 75 bin üniversite öğrencisi olan bu güzel şehirde dinamik nüfusla 'el ele, gönül gönüle' diyerek yol almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bu gençler ülkemizin teknoloji üreten gücünün teminatıdır"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise, "Bakanlığımız tarafından düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve gençlerimizi geleceğe hazırlama vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Sevgili gençler, sizler bu yarışmada sadece robotlarınızı değil, aynı zamanda hayallerinizi, azminizi ve ülkemizin teknoloji üreten gücünü yarıştırıyorsunuz. Bugün burada geliştirdiğiniz her proje yarının Türkiye'sinin temellerini oluşturuyor. Sevgili meslektaşlarımız, sabırla, özveriyle ve inançla yetiştirdiğiniz bu gençler ülkemizin teknoloji üreten gücünün teminatıdır. Okullarımızda geçen kıymetli saatler, atölyelerde akan terler, karşılaşılan sorunlara bulduğunuz çözümlerin hepsi bugün burada meyve veriyor. Bu yarışma yalnız bir mücadele alanı değil, Ahilik kültürünün özünü hatırlatan, ülkemizin köklü mazisini bugünün anlayışı ile harmanlayan bir platform. Bu yıl rekor katılımcısıyla gençlerimizin yeteneklerini sergilemeleri, becerilerini artırmalarını ve geleceğe daha sağlam adım atmaları için önemli bir sunuluyor" şeklinde konuştu.

"O robotların içerisinde umut var, cesaret var, özgüven var, memleket sevgisi var"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Bugün burada teknoloji ile hayalin, emek ile azmin buluşmasına şahitlik edeceğiz. Bu yarışma özgüvenli gençlerin, cesaretli gençlerin, memleket sevdalısı gençlerin memleket ve gelecek için oluşturdukları hayalleri ortaya koydukları önemli bir yarışma. Burada üretilen robotlar sadece kablolardan, sensörlerden ve motorlardan ibaret değildir. O robotların içerisinde umut var, cesaret var, özgüven var, memleket sevgisi var. İnanıyorum ki sizler bu özgüven ve cesaretle, bu emeğinizle yarının Türkiye'sinde ülkemizin önünü daha da açacak, en yüksek seviyelere gelmesi için büyük önem vereceksiniz. O yüzden her birinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmada, 81 ilden gelen 10 bini aşkın öğrenci, 15 kategoride 3 bin 903 robotla dereceye girmek için ter dökecek.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Celile Eren Ökten, Gökmen Çiçek, Teknoloji, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı - Son Dakika

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