17 Yaşındaki Genç Aile Bireylerini Bıçakladı

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TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde A.Ç. (17), bıçakla annesi Nilay Ç.'yi (41) öldürüp, babası, amcası, yengesi ve dedesini de yaraladı. Nilay Ç.'nin bir okulda müdür olarak görev yaptığı belirtildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareyaş Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. A.Ç., henüz belirlenemeyen nedenle mutfaktan aldığı bıçakla, önce yatak odasında uyuyan annesi Nilay Ç. ile babası Murat Ç.'yi (44) bıçakladı. Ardından aynı binanın alt katındaki daireye inen A.Ç., burada da amcası Gürcan Ç. (42), yengesi Fatma Ç. (39) ve dedesi Celil Ç.'yi (65) de bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairelere giren ekipler, yaralı 5 kişiyi ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan anne Nilay Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altındaki baba Murat Ç.'nin yoğun bakımda bulunduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından A.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Nilay Ç.'nin, Hasan Orhan İlk ve Ortaokulu Müdürü olduğu öğrenildi.