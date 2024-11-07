17 Yaşındaki Kız Arkadaşını Vurdu

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KAYSERİ'de E.K. (17), tartıştığı erkek arkadaşı R.A. (39) tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi, 407'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, R.A., kız arkadaşı E.K.'nın oturduğu eve gelerek görüşmek istedi. E.K. ve R.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken R.A., tabancayla E.K.'yı bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli R.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.