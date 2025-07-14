18 Yıl Hapis Cezalı Şüpheli Denizde Yakalandı

Hakkında hırsızlık, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Sinop'ta denizde yakalandı.
Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Murat Boran'ın Sinop'ta saklandığını tespit etti.
Şüphelinin yerini belirleyen ekipler, Sinop'a giderek yürüttükleri 3 günlük teknik ve fiziki takip sonucu Boran'ı denizde yüzdüğü sırada yakaladı.
Boran, emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirilerek cezaevine teslim edildi.
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