19. Altın Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Spiker Platformu ve Hayat Dergisi tarafından bu yıl 19. kez düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri", Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Törende, medya ve sanat dünyasından birçok ünlü isim, yazılı ve görsel basın, kültür-sanat, spor ve haber kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, "Başkanım Yanımda" projesi ile "Yılın En İyi Belediye Projesi" ödülü verildi. Geçit'in yerine ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay aldı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Orhan Yoldaş, "Muhabirlik Onur Ödülü", TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan Gonca Mete "Yılın En İyi Kadın Radyo Haber Programı Spikeri", Kanal Fırat'tan Canan Gedik Ay "Yılın En İyi Kadın Ana Haber Sipikeri", ERTV Programlar Müdürü Burak Altun "Yılın En İyi Televizyon Haber Programcısı", Kanal 23'ten Melisa Coşkun "Yılın En İyi Aktüel Televizyon Program Sunucusu", ERTV'den Ümran Göyük "Yılın En iyi Kadın Haber Muhabiri", İhlas Haber Ajansı Elazığ Muhabiri Rıdvan Yeşilırmak "Yılın En İyi Erkek Haber Muhabiri" ödülünü aldı.

Mehmet Zeki Giray, "Yılın En İyi Enstrüman Sanatçısı, Ayşe Bağı "Yılın En İyi Kadın Türk Halk Müziği Sanatçısı", Mahir Yiğitler ise "Yılın En İye Erkek Türk Halk Müziği Sanatçısı" ödülünü aldı.

Törende konuşan Hayat Dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya, Altın Başarı Ödüllerini farklı alan ve kategorilerde düzenlediklerini anlatarak, Malatya'da ödül törenini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.