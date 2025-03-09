19 Mayıs İlçesinde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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19 Mayıs İlçesinde İftar Programı Düzenlendi

19 Mayıs Engiz Spor Kulübü, iftar programı ile dernek üyeleri ve vatandaşları bir araya getirdi.

09.03.2025 12:16
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde iftar programı düzenlendi.

19 Mayıs Engiz Spor Kulübü Derneği'nce Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftara, Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, protokol üyeleri, dernek üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanı Salih Yaman, "İftar programının geleneksel hale getirilmesi için her yıl ramazan ayında bu anlamlı iftar programını düzenlemeyi düşünüyoruz. Katılan tüm hemşehrilerimize derneğimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Milletvekili Kırcalı 19 Mayıs ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İstiklal Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Kırcalı'ya 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Yazar eşlik etti.

Ziyarette, 19 Mayıs ilçesinin son yıllarda yatırımlarla büyüdüğü ve göç alan bir ilçe haline geldiği vurgulandı.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kırcalı, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'ndan bu sorun ve taleplerle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Mayıs İlçesinde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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