1956 Macar Devrimi'nin 70. yıl dönümü başkent Budapeşte'de anıldı - Son Dakika
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1956 Macar Devrimi'nin 70. yıl dönümü başkent Budapeşte'de anıldı

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 1956 Macar Devrimi'nin 70. yıl dönümü, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin de katıldığı törenlerle anıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 1956 Macar Devrimi'nin 70. yıl dönümü, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin de katıldığı törenlerle anıldı.

Macar basınında yer alan haberlere göre, başkent Budapeşte'de, 1956 Macar Devrimi'nin 70. yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Parlamento önündeki Kossuth Meydanı'nda sabah saatlerinde düzenlenen askeri törende, Macaristan bayrağı milli marş eşliğinde göndere çekildi. Askeri bando ve atlı tören birliğinin de yer aldığı programın ardından geçit töreni yapıldı.

Bayrak törenine Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka ve Başbakan Peter Magyar'ın yanı sıra hükümet üyeleri, askeri yetkililer ve diplomatik temsilciler katıldı.

Parlamento binasında düzenlenen anma töreninde ise AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da yer aldı. Törende, hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Anma programlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Costa, Parlamentodaki konuşmasında, Macar halkının 1956'da özgürlük ve demokrasi içinde yaşamak için ayağa kalktığını, Sovyet müdahalesinin binlerce kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin ülkesini terk etmesine yol açtığını söyledi.

Macaristan'ın 2004'te AB'ye katılmasını Avrupa'nın yeniden birleşmesinde önemli bir adım olarak nitelendiren Costa, Avrupa bütünleşmesinin ulusal kimlikleri tehdit etmediğini, ortak tehditler karşısında ülkeleri güçlendirdiğini vurguladı.

Telex'in haberine göre, Magyar da Kossuth Meydanı'ndaki konuşmasında Macaristan'ın Doğu ile Batı arasında sürüklenen bir ülke olmaması gerektiğini belirterek, ülkesinin özgür ve demokratik Avrupa'ya ait olduğunu ve güvenilir bir müttefik olmak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA
Avrupa BirliğiMacaristanBudapeşteGüncelSon Dakika

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