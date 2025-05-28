2. Keşan Tarım Fuarı Açıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 2. Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, fuarda stantları gezen Sezer, üretime katkı sağlayan firmalardan ürünler hakkında bilgi aldı.
Birçok ilden tarımsal üretime katkı sağlayan firmaların yer aldığı fuarda yerli üretim tarım aletleri ve traktörler sergilendi.
Fuar 31 Mayıs'a kadar gezilebilecek.
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