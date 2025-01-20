2\'nci Suki Zirvesi\'nde Sürdürülebillirlik ve Yapay Zeka Tartışıldı

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(İSTANBUL)- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su yönetiminde yapay zeka ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan 2. Su ve Kanalizasyon İdareleri Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İstanbul'da düzenlenen zirve, "Suyun Hafızasına Yolculuk: Yapay Zeka ile Sürdürülebilir Bir Gelecek" temasıyla düzenlendi.

Zirveye Türkiye'nin su yönetiminde dijital dönüşüme liderlik eden isimler katıldı. Zirvede İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, İSKİ yöneticileri ile 20 büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon idaresi bilgi işlem dairesi başkanları ve yöneticileri yer aldı. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van SUKİ Bilgi İşlem Dairesi başkan ve yöneticileri, deneyimlerini paylaşarak geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturdu.

Etkinlikte ayrıca sektörün önde gelen teknoloji kurumlarının yöneticileri ve akademisyenler de yer aldı. Gartner Başkan Yardımcısı Yunus Özdemir, Sürdürülebilir Yaşam Okulu Kurucusu Aslı Dede, İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Güney ve Teknoloji Yazarı Serhat Ayan, sürdürülebilirlik ve yapay zeka üzerine sunumlar gerçekleştirerek katılımcılara dünyada yaşanan son gelişmeleri aktardı.

İmamoğlu: Türkiye, bu kez bu treni kaçırmamalı ve ön saflarda yer almalıdır

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, zirveye bir mesaj ile katıldı. Ekrem İmamoğlu mesajında "İstanbul'un köklü kuruluşu İSKİ'nin, yapay zeka temalı bir zirveye ev sahipliği yaparak su ve kanalizasyon idareleri ile teknoloji uzmanları ve akademisyenlerini bir araya getirmesi son derece anlamlı ve kıymetli. İSKİ'nin yeni dönemde dijital dönüşüm ve yapay zeka çalışmaları ile teknolojiyi hayatımıza katması oldukça önemli. Yapay zeka artık geri dönülmez şekilde dünya gündeminin merkezine yerleşmiş durumda. İşte ülkemizi ve milletimizi geleceğe taşıyacak esas tartışma konuları tam da bunlar olmalı. Biz kamu yöneticileri olarak bu gelişmeleri yakından takip etmek ve gerekli adımları atmak zorundayız çünkü yeni bir ekonomi düzeni oluşuyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zeka sektörünün 30 trilyon dolarlık bir ekonomi yaratması bekleniyor. Türkiye, bu kez bu treni kaçırmamalı ve ön saflarda yer almalıdır" dedi.

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa: "Suyu sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkı olarak görüyoruz"

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, küresel ısınmanın yol açtığı su stresi ve kaynak kıtlığına dikkat çekerek, dijital dönüşüm ve yapay zekanın sürdürülebilir bir geleceğin anahtarı olabileceğin vurguladı. Başa, İSKİ'nin İstanbul'da yürüttüğü çalışmalara değinerek, 10 farklı su kaynağından 24 adet içme suyu arıtma tesisi ve 23 bin kilometrelik içme suyu hattı ile günlük ortalama 3 milyon metreküp suyu yaklaşık 20 milyon İstanbulluya ulaştırdıklarını belirtti.

Başa, yapay zeka ve dijital dönüşümün İSKİ'ye rehberlik ettiğini belirterek 2024 yılında tamamlanan "Yapay Zeka Destekli Tüketim Tahminleme Projesi" ile İstanbul'un su tüketimini mahalle bazında tahminleyebildiklerini söyledi. Başa, 2025 yılında ise idari kayıplar ve bölgesel arızalarla ilgili tahminleme projelerini hayata geçireceklerini ifade etti. Mevcut uygulamalara yapay zeka entegrasyonları yaparak iş verimliliğini ve vatandaş memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini belirten Başa, "Suyu sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkı olarak görüyoruz. Her damlasını korumak ve akıllıca yönetmek zorundayız. Yapay zeka, işte bu sorumluluğumuzda bize yol gösterecek, rehberlik edecek en önemli araçlardan biri olacak gibi gözüküyor" dedi.

Başa: İSKİ Dijital dönüşüm için son 5 yılda 900 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptı

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, İSKİ'nin dijital dönüşüm için son 5 yılda 900 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptığını ve 102 dijital dönüşüm projesine imza attığını belirtti. Bu projelerin sonuçlarından bahseden Başa, abonelerin işlemlerini online olarak daha hızlı gerçekleştirebildiğini, dijital kanallardan yapılan mukavele sayısının 2,6 kat arttığını, vezne tahsilat hızının 7,9 kat artarak veznelerdeki bekleme sürelerinin azaldığını ve dijital fatura sayısının 700 bine yaklaştığını ifade etti. Başa, tüm bu dijital dönüşüm, altyapı çalışmalarının da büyük katkısıyla arızalara müdahale süresinin yüzde 80 oranında azalarak ortalama 5 saate indiğini söyledi.

İşbilen: Kaynaklarımızı bilinçli kullanmak zorundayız

Zirvede konuşan İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tayfun İşbilen ise sürdürülebilirlik ve yapay zekanın artık hayatımızın merkezinde yer aldığını belirterek "Önümüzdeki yıllarda bu iki kavramı önceliklendirmeyen projelerin başarılı olamayacağını" söyledi. Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi arasında "Temiz Su ve Sanitasyon", "İklim Eylemi", "Sudaki Yaşam" ve "Sürdürülebilir Şehirler" gibi birçok başlığının su idarelerinin doğrudan sorumluluk alanına girdiğini ifade eden İşbilen "Bu maddeler işimizi ne kadar ciddiye almamız gerektirdiğini bir kez daha gösteriyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için kaynaklarımızı bilinçli kullanmak zorundayız. Özellikle su gibi temel bir yaşam kaynağının korunması, yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına almak demek" diye konuştu.

"Türkiye, bugün yapay zeka alanında benzer bir hata yapma lüksüne sahip değil"

Son yüzyılda elektriğin yaygınlaşması, otomobilin icadı, internetin ortaya çıkışı ve akıllı telefonların insan hayatına girmesi gibi birçok dönüm noktaları olduğunu ifade eden İşbilen, "Bu teknolojik gelişmeler, üretim süreçlerini hızlandırdı, iletişim imkanlarını geliştirdi, bilgiye erişimi kolaylaştırdı ve küreselleşmeyi hızlandırdı. Bu dönüşümleri zamanında yakalayan ülkeler refah seviyelerini yükseltti, vatandaşları zenginleşti. Türkiye ise maalesef tıpkı endüstri devrimindeki gibi, teknolojik dönüşümlerde de takipçi durumunda kaldı. Geçmişte endüstri devrimini kaçıran Türkiye, bugün yapay zeka alanında benzer bir hata yapma lüksüne sahip değil. Teknoloji, bize bu geri kalmışlığı telafi etmek ve hatta lider ülkeler arasına girmek için altın bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar etkinliğin ikinci gününde Ataköy İSKİ İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Tesislerde incelemelerde bulunan ziyaretçiler yetkililerden bilgi aldı.