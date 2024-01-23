2023\'te su ürünlerinde rekor üretim

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TÜİK tarafından haziran ayında açıklanacak olan 2023 yılı su ürünleri üretiminin yeni bir rekorla 900 bin-1 milyon ton düzeyinde olacağını bildirdi. Bakan Yumaklı, "Balıkçılarımıza ve yetiştiricilerimize vermiş olduğumuz desteklerin ve uygulamaya koyduğumuz projelerin meyvelerini almaya devam ediyoruz. 2023 yılı için Cumhuriyet tarihinin üretim rekorunu kıracağımızı öngörüyoruz" dedi.

TÜİK tarafından 2024 Haziran'da açıklanacak 2023 yılı su ürünleri üretiminde rekora imza atılması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DHA'ya yaptığı açıklamada, 2022'de Cumhuriyet tarihinin rekorunun 849 bin 808 tonluk üretim miktarı olduğunu ve Bakanlık olarak su ürünleri ve balıkçılık sektörüne önem verdiklerini ifade ederek, "Balıkçılarımıza ve yetiştiricilerimize vermiş olduğumuz desteklerin ve uygulamaya koyduğumuz projelerin meyvelerini almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yılın su ürünleri üretiminin 900 bin-1 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini ve Cumhuriyet tarihinin üretim rekorunu kıracağımızı öngörüyoruz. Ayrıca son yıllarda yetiştiricilikten elde edilen üretime bağlı olarak sürdürülebilir artış eğilimi gösteren su ürünleri üretimimiz, ihracattaki artışla birlikte dünyada dikkat çeken bir ivme yakalamıştır. Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe net ihracatçı konumundaki ülkemiz, her geçen yıl başarılarına yenilerini ekliyor. Bu alanda Türkiye Yüzyılı'na yakışır yeni başarı hikayelerini yazmaya devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

'SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 550 BİN TON ÜRETİM'

Bakan Yumaklı, su ürünleri yetiştiriciliğinde de üretim artışının sürdüğüne işaret ederek, bu alanda üretimin 2023 yılında 550 bin ton civarında gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. Bakan Yumaklı, markalaşma yolunda önemli mesafeler kateden 'Türk Somonu' yanında alabalık yetiştiriciliğinde son senelerde ciddi artışlar gerçekleştiğini vurgulayarak, aynı durumun çipura ve levrek için de geçerli olduğunu belirtti. Bakan Yumaklı, geçen sene verimli bir sezon geçiren balıkçıların, hamsinin çok miktarda av vermesi ile 300 bin ton civarında av rakamına ulaşmasını öngördüklerine dikkati çekerek, "Ayrıca bu sezonda çaça, sardalya ve deniz salyangozunda iyi miktarda av verimi elde edilmiştir. İç sularımızdaki su ürünleri avcılığının ise 30 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, su ürünleri politikalarının ana hedefinin, deniz ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını koruyarak, sürdürülebilir işletilmesini sağlamak olduğunu, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda sürdüreceğini kaydetti.

KAÇAK AVDA 78 GEMİYE EL KOYULDU

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerini de sürdürdü. Denizlerde ve iç sularda su ürünleri kaynaklarının korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 2023'te kaçak avcılığın önlenmesine yönelik 7 gün 24 saat esasına göre denetim yapıldı. Bu kapsamda, paydaş kurumların da desteği ile 2023 yılında gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılık yapan 78 gemiye el koyuldu. 171 bini aşkın denetimde 74 milyon TL idari para cezası uygulandı. (DHA)