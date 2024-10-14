2024 Emekliler Yılı Çalışmaları

Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, 2024 Emekliler Yılı kapsamında emeklilerin yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Baydilli, yaptığı açıklamada, Emekliler Yılı kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Emeklilere yönelik lokanta, pastane, berber, kuaför gibi farklı sektörlerden 5 bine yakın iş yeri ile yüzde 5 ila yüzde 20 indirim sağlanması noktasında anlaşmalar yaptıklarını bildiren Baydilli, emeklilerin indirimli sağlık hizmet yararlanabilmeleri için de özel sağlık hizmet sunucularıyla protokoller imzalandığını kaydetti.

Baydilli, bu kapsamda emeklilerin alacağı sağlık hizmetlerinde İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi, İzmir Tınaztepe Buca Tıp Merkezi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi ve Özel Atagöz Tıp Merkezinde yüzde 20, Medicana International İzmir Hastanesinde yüzde 15 indirim sağlandığını kaydetti.

60 yaş ve üzeri emeklilerin aktif yaşlanmalarını desteklemek amacıyla 3. Yaş Üniversitesi eğitim programlarının hayata geçirildiğini kaydeden Baydilli, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile bu konularda işbirliği yapıldığına işaret etti.