2024 KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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2024 KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı

2024 KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2024 KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçlarını 20 Eylül'de erişime açtı.

20.09.2024 10:39
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(ANKARA) - 2024- Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans Sınav sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçlarını açıkladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki duyuruda, "1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.

Kaynak: ANKA

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