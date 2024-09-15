2024-KPSS Sınavı Soruları Yayınlandı

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(ANKARA) - ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024- KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, bugün düzenlenen 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unun erişime açıldığı belirtildi. Açıklamada, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilebileceği ifade edildi. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süresinin 25 Eylül 2024 saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.