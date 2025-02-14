2024 Silahlı Şiddet Raporu: 2.370 Ölü

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(ANKARA) - Umut Vakfı'nın 2024 yılı silahlı şiddet raporuna göre, Türkiye genelindeki 3 bin 801 olayda 2 bin 370 insan öldürüldü ve 3 bin 829 kişi ise yaralandı. 3 bin 801 silahlı şiddet olayının 3 bin 194'ünde ateşli silahlar, 607'sinde çoğunluğu bıçak olmak üzere kesici aletler kullanıldı.

Bireysel silahlanma ve bireysel şiddete karşı mücadele eden Umut Vakfı'nın "2024 Yılı Silahlı Şiddet Haritası" yayınlandı. Raporda, Türkiye genelindeki 3 bin 801 silahlı şiddet haberinin basına yansıdığı belirtildi. Bu olaylarda 2 bin 370 kişi öldürüldü, 3 bin 829 kişi yaralandı. 3 bin 801 silahlı şiddetin 3 bin 194'ünde ateşli silahların kullanıldığı, 607'sinde ise çoğunluğu bıçak olmak üzere kesici aletler kullanıldığı ifade edildi.

Son 11 yılda basına toplam 737 bin 998 olayın yansıdığı belirtilerek, "Bu 37 bin 998 olayda 23 bin 804 kişi öldürülürken, 35 bin 36 kişi de yaralanmış bulunuyor" denildi. Yaralanan ve hastanelerde tedavi altına alınanlardan daha sonra kaç kişinin vefat ettiğinin bilinmediği aktarıldı.

En çok silahlı şiddet Marmara bölgesinde yaşandı

Raporda bölgelere göre şiddete de yer verildi. Buna göre bölgeler arası şiddet sıralamasında Güneydoğu ile Karadeniz bölgesi arasında sıra değişikliğinin dışında bir değişiklik olmadı. En çok şiddet olayının yaşandığı bölge basına yansıyan bin 145 olayla Marmara bölgesi oldu. Marmara'yı 631 olayla Güneydoğu Anadolu, 500 olayla Karadeniz, 499 olayla İç Anadolu takip etti. İç Anadolu'yu 413 olayla Ege, 399 olayla Akdeniz ve 214 olayla Doğu Anadolu bölgesi izledi. Raporda, "Bir öncesi yıl Karadeniz Bölgesi 555 olayla bölgeler arasında ikinci sıradaydı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 545 basına yansıyan olayla üçüncü sırada onu takip ediyordu. Bu yıl bölgelere bakıldığında; Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden basına yansıyan haberlerde bir düşüş gözlemlenirken Marmara, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde olay sayısında artış dikkat çekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Rapora göre, Marmara bölgesindeki bin 145 silahlı şiddet olayında 609 insan hayatını kaybederken bin 140 insan yaralandı. Marmara bölgesindeki olaylardan 545'i İstanbul'da, 172'si Sakarya'da, 128'i Bursa'da, 127'si Kocaeli'nde 71'i Tekirdağ'da, 39'u Edirne'de, 32'si Balıkesir'de, 11'i Çanakkale'de, 9'u Kırklareli, 8'i Yalova ve 3'ü de Bilecik'te meydana geldi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde, 2024'te 631 silahlı şiddet olayı yaşandı. Bu olaylarda 415 insan hayatını kaybetti, 870 insan da yaralandı. Şanlıurfa'nın 174 olayla en çok silahlı şiddet olayının meydana geldiği il olduğu belirtilerek, "Onu sırasıyla 113 olayla Diyarbakır, 95'er olayla Gaziantep ve Mardin, 66 olayla Batman, 41 olayla Adıyaman, 25 olayla Siirt, 13 olayla Şırnak ve 9 olayla Kilis izliyor" denildi.

Karadeniz bölgesinde, geçen yıl 188 olayın basına yansıdığı, Samsun'un bu yıl da en fazla silahlı şiddet olayının yaşandığı şehir olduğu ifade edildi. Raporda, "Ancak kentte şiddet olaylarının sayısında bu yıl önemli bir düşüş görülüyor. Keza bazı illerde de olay sayılarında düşüşler dikkat çekerken bazılarında yükselişler kaydediliyor. Bölgede; ilk belirlemelere göre 51 ölüm ve 137 yaralamanın yaşandığı Samsun'da 143 olay meydana gelirken onu sırasıyla; 103 olayla Çorum, 34 olayla Trabzon, 33'er olayla Zonguldak ve Düzce, 31 olayla Kastamonu, 19 olayla Rize, 18 olayla Tokat, 17 olayla Ordu, 16 olayla Giresun, 13 olayla Sinop, 10 olayla Karabük, 9 olayla Bolu, 6'şar olayla Gümüşhane, Artvin, Bartın, 2 olayla Amasya, 1 olayla Bayburt izliyor" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, İç Anadolu bölgesine ilişkin, "2024 yılında 97 olay basına yansıdı. Onu 96 olayla başkent Ankara, 88 olayla Kayseri, 53 olayla Eskişehir, 45 olayla Aksaray izlerken bölgedeki diğer illerde durum 28 olayla Karaman, 27 olayla Niğde, 25 olayla Kırıkkale, 14 olayla Sivas, 9 olayla Nevşehir, 7 olayla Kırşehir, 6 olayla Çankırı ve 4 olayla Yozgat" verilerine yer verildi.

" İzmir'de 126 kişi öldü"

Ege bölgesinde, 2024'te 327 kişinin hayatını kaybettiği ve 279 kişinin yaralandığı toplam 413 olay yaşandı. İzmir'de 126 kişinin öldüğü ve 99 kişinin yaralandığı 151 silahlı şiddet olayının yaşandığı raporda aktarıldı.

Akdeniz bölgesinde 2024 yılında 322 insanın yaşamını yitirdiği ve 329 insanın yaralandığı toplam 399 silahlı şiddet olayının yaşandığı belirtilerek, en fazla silahlı şiddet olayının Adana'da meydana geldiği kaydedildi. Adana'da 110 ölüm ve 100 yaralanmanın olduğu 140 silahlı şiddet olayının basına yansıdı. Antalya'da 116 olay, Mersin'de 47 olay, Kahramanmaraş'ta 38 olay, Hatay'da 20, Burdur'da 14 olay, Isparta'da 13 olay ve Osmaniye'de 11 olay yaşandığı ifade edildi.

Doğu Anadolu'da geçen yıl 128 insanın hayatını kaybettiği ve 301 insanın yaralandığı toplam 214 silahlı şiddet olayı meydana geldi. Raporda; Malatya'da 63, Elazığ'da 43, Erzurum'da 26, Van'da 16, Kars'ta 13, Bingöl'de 12, Muş'ta 10, Ağrı'da 8, Erzincan'da 6, Iğdır'da 6, Tunceli'de 4, Hakkari'de 3, Bitlis'te 3 ve Ardahan'da 1 silahlı şiddet olayı yaşandığı kaydedildi.