2024 Taklamakan Rallisi Başladı

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ÇEKİM TARİHİ: 20 Mayıs 2024

KONUM: Urumqi, Çin

1. 2024 Taklamakan Rallisi'nden çeşitli görüntüler

2024 Taklamakan Rallisi Pazartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar kentinde başladı.

Bu yılki ralli 4.300 kilometreden fazla bir mesafeyi kapsıyor. 10 özel etap içeren ve güzergahında Kaşgar, Hotan ve Aksu gibi bölgeler bulunan rallinin yarısından fazlası çöl etaplarından oluşuyor. Yaz aylarında Taklamakan Çölü'nün kavurucu sıcaklıkları hem yarışçıların hem de araçların sınırlarını zorlayacak.

Otomobil kategorisinde yarışan 90 araç pilotu arasında, geçen yıl mekanik bir arıza nedeniyle şampiyonluk şansını erken kaybeden Han Wei de yer alıyor. Han, son şampiyon Zi Yungang, Zhang Guoyu ve Liu Yangui ile karşı karşıya gelecek.

Motosiklet kategorisinde ise, geçen yılki ilk rallisini dördüncü sırada tamamlayan 26 yaşındaki Fransız sürücü Neels Theric, bu yılın başlarında düzenlenen Dakar Rallisi'ndeki deneyiminin ardından en iyi şampiyon adaylarından biri olarak görülüyor.

İlk kez 2005 yılında düzenlenen Taklamakan Rallisi son yirmi yılda hızla gelişti. Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) 2024 spor takvimine dahil edilen ralliye katılım için küresel otomotiv üreticileri ve kulüplerinin federasyonun web sitesi üzerinden kayıt olmalarına olanak sağlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Urumqi kentinden bildiriyor.

(XHTV)