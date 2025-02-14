2024'te 186 Milyon Randevu Oluşturuldu - Son Dakika
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2024'te 186 Milyon Randevu Oluşturuldu

Sağlık Bakanlığı, 2024'te MHRS üzerinden 186 milyon randevu oluşturulduğunu açıkladı.

14.02.2025 18:48
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Sağlık Bakanlığı, "2024 yılında vatandaşlarımıza hastanelerimizde ilk muayene randevusu için MHRS üzerinden 186 milyon 842 bin 35 randevu oluşturulmuştur." bilgisini verdi.

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz'ın, sağlık sistemine yönelik iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişebildiği, muayenelerini olup tedavi alabildikleri vurgulanan açıklamada, "2024 yılında vatandaşlarımıza hastanelerimizde ilk muayene randevusu için MHRS üzerinden 186 milyon 842 bin 35 randevu oluşturulmuştur. Bu randevulardan 164 milyon 973 bin 255'i gerçekleşmiş, alınan 21 milyon 868 bin 780 randevuya ise vatandaşlarımız gelmemiştir. Yine 2024 yılında Bakanlığımıza bağlı hastanelerde toplam 636 milyon 593 bin 697 muayene hizmeti sunulmuştur. Bu muayenelerin 443 milyon 574 bin 961'i polikliniklerde ve 193 milyon 18 bin 736'sı acil servislerde gerçekleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul'da kamu ile özel hastane sayılarını adet olarak karşılaştırmanın yanıltıcı bir yaklaşım olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğrusu, İstanbul'daki toplam 45 bin 962 yatak kapasitesinin yalnızca yüzde 33,58'i (15 bin 435 yatak) özel sağlık tesislerinde bulunmaktadır. Buna ilaveten Zeliha Hanım'ın özel-kamu hastane oranına ilişkin açıklaması da doğru değildir. İstanbul'da toplamda 238 hastane bulunmaktadır ve Zeliha Hanım'ın beyanatının aksine bunlardan 144'ü özel sektöre aittir. Denetim ekiplerimiz, özel sağlık tesislerine yönelik süre sonu, olağan ve olağan dışı denetimlerini sürdürmektedir."

Açıklamada, 2024'te özel sağlık kuruluşlarına yönelik 54 bin 391 olağan, 9 bin 611 olağan dışı ve 1773 süre sonu denetimi yapıldığı ifade edildi.

2025'te bugün itibarıyla 3 bin 740 olağan, 1126 olağan dışı ve 146 süre sonu denetim gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Özel Hastaneler Yönetmeliği'mizde yaptığımız son değişiklik ile tıbbi endikasyon denetimleri de devreye alınmıştır. Bu sayede özel hastanelerde yapılan tıbbi işlemlerin, tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemi hayata geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler hassasiyetle takip edilmekte ve olağan dışı denetimler yapılmaktadır. Önümüzdeki dönemde sağlık hizmeti verilen tüm tesislere yönelik kapsamlı denetimlerimiz devam ettirilecektir." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024'te 186 Milyon Randevu Oluşturuldu - Son Dakika

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