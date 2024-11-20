2024'ün Kelimesi: Manifest - Son Dakika
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2024'ün Kelimesi: Manifest

Cambridge Sözlüğü, sosyal medyada popülerleşen 'manifest' kelimesini yılın kelimesi seçti.

20.11.2024 16:16
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Cambridge Sözlüğü, ünlü isimlerin etkisiyle sosyal medyada yaygın olarak kullanılan "manifest"i bu yılın kelimesi olarak açıkladı.

Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, "manifest" kelimesinin, 2024 yılında sözlükte 130 binden fazla kez arandığını ve tüm sosyal medya platformlarında kullanımının önemli ölçüde arttığını belirtti.

Bu yılın kelimesi seçilen "manifest"in halihazırda farklı anlamlar kazandığına işaret eden Nichols, "Bu, bir kelimenin anlamlarının zamanla nasıl değişebileceğini gösteriyor." dedi.

İngilizcede en az 1300'lerden bu yana sıfat olarak kullanılıyor

Fransızca ve Latince kökenli olan "manifest" kelimesi, İngilizcede en az 1300'lerden bu yana "açık" veya "belirgin" anlamında sıfat olarak kullanılıyor. İngiliz şair ve yazar William Shakespeare de kelimeyi hem isim hem de fiil olarak "açık" ve "açık hale getirmek" anlamlarında kullanmıştı.

"Manifest" kelimesi halihazırda ise daha çok "bir şeyi hayal etmek veya istemek yoluyla gerçekleşmesini sağlamak" anlamına geliyor. Kelimenin bu yeni anlamı, güçlü şekilde inanılan hayallerin görselleştirme ve olumlu düşünce yoluyla gerçeğe dönüşebileceği fikrini yansıtıyor.

"Bilimsel temeli yok"

Cambridge Üniversitesinde Sosyal Psikoloji Profesörü Dr. Sander van der Linden, kelimenin kullanımının artan popülaritesine rağmen, bir şeyi "manifest" ederek gerçekleştirme fikrinin bilimsel temeli olmadığını dile getirdi.

Van der Linden, bunun psikologların "büyülü düşünme" ya da "belirli zihinsel ritüellerin etrafımızdaki dünyayı değiştirebileceğine dair genel yanılsama" olarak adlandırdığını bildirdi.

Profesör Van der Linden, olumlu düşünme ve hedef belirlemenin değeri üzerine yapılan nitelikli araştırmalar olduğunu ancak bunun "manifest" etmekten farklı olduğunu vurguladı.

Ünlü isimler kelimeyi popülerleştirdi

Dünya genelinde çok sayıda ünlü isim, "manifest" kelimesini sıklıkla kullanarak, kelimenin özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla popülerleşmesini sağladı.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, haziranda Glastonbury Festivali'ndeki başrol performansını da içeren başarısını "manifest"e bağlamıştı. Lipa, "Manifesting, benim için büyük bir şey. Bir şeyleri dünyaya getirme fikrine çok inanıyorum. Bilinçaltında o şeylere doğru çalışıyorsunuz. Hiçbir şey çok büyük değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Simone Biles da gençlik yıllarında gelecekteki başarısını hayal ettiğini belirterek, kariyerini "manifest"ine dayandırmıştı.

Kaynak: AA

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