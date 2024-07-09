2024 Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika
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2024 Yaz Kur'an Kursları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024 yaz Kur'an kursları başladı. İl Müftüsü Ali Erhun, merkez ve köylerde açılan kursları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Erhun, öğrencilere aldıkları eğitimlerin önemini vurgulayarak Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in örnek hayatıyla buluşturacak bir zaman diliminin başladığını belirtti. Günde 4 saat boyunca sosyal etkinlikler eşliğinde öğrencilerin camilerde ve Kur'an kurslarında misafir edileceği bilgisini veren Erhun, il genelinde 295 cami ve Kur'an kurslarına 6 bin 567 öğrencinin kayıt yaptırdığını açıkladı.

09.07.2024 16:31
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Diyanet İşleri Başkanlığınca 2024 yılı yaz Kur'an Kursları, başladı.

İl Müftüsü Ali Erhun, merkez ve köylerde açılan Kur'an kurslarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Aldıkları eğitimlerin önemine değinen ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Erhun, "Evlatlarımızı Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in örnek hayatıyla buluşturacak bir zaman dilimi daha başladı. Yavrularımız Kur'an'ın istediği, Peygamberimizin de yaşayarak gösterdiği doğruluk ve dürüstlüğü, yalan söylememeyi, şefkat ve merhameti, sevgi ve saygıyı, kardeşlik ve muhabbeti, ahlaki erdemleri ve değerleri daha derinden kavrayacaklar. Bu süreçte abdest almayı, namaz kılmayı ve Kur'an ı Kerim okumayı öğrenecek, sure ve duaları ezberleyecekler." dedi.

Günde 4 saat boyunca sosyal etkinlikler eşliğinde öğrencilerin camilerde ve Kur'an kurslarında misafir edeceklerini ifade eden Erhun, il genelinde 295 cami ve Kur'an kurslarına 6 bin 567 öğrencinin kayıt yaptırdığını bildirdi.

Kaynak: AA

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