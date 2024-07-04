2024 Yılında 205 Kadın Cinayeti İşlendi

Güncel

Belediyede ahlaksız teklif! Görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Geç de olsa \'Bozkurt\' tartışmasına Özel de dahil oldu

Haber: Gaye Şeyma CAN/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2024'ün ilk 6 ayında 205 kadının öldürüldüğünü, 117 de şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiğini açıkladı. Platformun Genel Sekreteri Fidan Ataselim, kadınların yüzde 42'sinin evli olduğu erkekler, yüzde 10'unun eskiden evli olduğu adam, yüzde 9'unun babası, yüzde 5'inin eskiden birlikte olduğu erkek, yüzde 5'inin de akrabası tarafından öldürüldüğünü belirtti. Ataselim, bakanlığa çağrıda bulunarak, "Siz aile odaklı politikalarınızı ileri sürdürdüğünüz sürece kadınlar mevcut partnerleri ya da eskiden birlikte oldukları erkekler tarafından öldürülmeye devam edecekler" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 1 Ocak 2024'ten bugüne dek geçen 6 aylık süreçte yaşanan kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü verilerini paylaştı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, 2024 yılının ilk yarısında 205 kadın cinayeti, 117 şüpheli kadın ölümü meydana geldiğini açıkladı. Kadınların yüzde 42'sinin evli olduğu erkekler, yüzde 10'unun eskiden evli olduğu erkek, yüzde 9'unun baba, yüzde 5'inin eskiden birlikte olduğu erkek, yüzde 5'inin akraba olduğunu belirtti. Ataselim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Siz aile odaklı politikalarınızı sürdürdüğünüz sürece kadınlar mevcut partnerleri ya da eskiden birlikte oldukları erkekler tarafından öldürülmeye devam edecekler" dedi. Kadınların en çok ateşli silahlarla öldürüldüğüne dikkat çeken Ataselim, bireysel silahlanmanın da önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ataselim, ayrıca kadınların en yüksek oranla (yüzde 57) evlerinde öldürüldüklerini söyledi.

Yeni yargı paketindeki deşiklikler kadın cinayetlerini arttırabilir

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin ardından kadın cinayetlerinin giderek artış gösterdiğini belirten Ataselim, haziran ayında 41 kadın cinayeti işlendiğini, bunun en çok kadın cinayetinin yaşandığı mayıs ayından daha fazla olduğunu vurguladı.

9. Yargı Paketi'nde soyadı zorunluluğu, infaz kanunu gibi birçok değişikliğin yapılacağının ifade edildiğini kaydeden Ataselim, bunların kadın cinayetlerini artıracağını söyledi.

"Aile önemli' dedikleri her durumda kadınlar daha çok öldürülüyor"

Ataselim, "Aile önemli, aile birliğimiz önemli dedikleri ve politik olarak öne çıkarttıkları her durumda kadınlar daha çok öldürülüyor. Aile odaklı politikalarınızdan kadınların yaşaması için vazgeçmelisiniz" dedi.

Ayrılmak istediği eşi tarafından vurulan ve ölümü şüpheli kalmasın diye kanıyla yere kendisini Ragıp Canan'ın öldürdüğünü yazan Nurtaç Canan'ı anımsatan Ataselim, takip ettikleri davada yaralamayla ilgili ceza alan failin cezaevinden çıktığını söyledi. Defalarca tedbir kararlarını ihlal eden Ragıp Canan'ın şu anda arandığını beliren Ataselim, "Nurtaç Canan'ın sesini duyuyor musunuz? Onun gibi 'yaşamak istiyorum' diyen kadınları nerenizden duyuyorsunuz" diye sordu. "Erkekleri cesaretlendirmeyi bırakın artık" diyerek 6284 sayılı yasanın önemine dikkat çeken Ataselim, emniyetin 'Artık elektronik kelepçe elimizde yok' dediğini savundu.

Bakanlığın açıkladığı 'Vizyon Belgesi'ni yırttı

Bakanlığın Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na değinen Ataselim, içeriğinde ailenin öneminden bahsedildiğini ama bir kez bile kadına yönelik şiddetten bahsedilmediğine dikkat çekerek, "Vizyonsuz vizyon belgesi" olarak tanımladığı belgeyi kürsüde yırttı.

"Toplumsal eşitsizlik yüzünden erkekler de intihar ediyor"

Ataselim, 2024 yılının ilk altı ayında kadınların ve çocukların öldürülmesinin yanı sıra kadınları öldüren erkeklerin çoğunlukla intihar etmeye başladığını da aktardı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonucunun halk sağlığı sorununa dönüştüğüne dikkat çeken Ataselim, bunların olmaması için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının ve 6284 sayılı kanunun eksiksiz uygulanmasının şart olduğunu söyledi. Ataselim, sözlerini eşitsiz ilişkilerin olduğu her yerde şiddetin, egemenliğin, ölümlerin görüleceğini söyleyerek bitirdi.